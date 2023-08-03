Зак Снайдер планирует выпустить режиссерскую версию «Запрещенного приема»

В нее будет включена оригинальная концовка, измененная по просьбе студии.

Зак Снайдер планирует выпустить режиссерскую версию своего фильма «Запрещенный прием» (2011). В новом интервью для Letterboxd режиссер заявил:

«У меня пока что не нашлось времени заняться режиссерской версией «Запрещенного приема». Но я все еще намерен заняться ею в какой-то момент».

Действие картины разворачивается в 1950 году. Фильм повествует о девушке по прозвищу Куколка (Эмили Браунинг), которая попадает в больницу для душевнобольных из-за козней своего злого отчима. Пытаясь уйти от суровой реальности, она придумывает невероятный воображаемый мир, в котором неожиданно узнает о возможности побега.

По словам Снайдера, в режиссерскую версию будет включено множество неиспользованных материалов, в том числе иная концовка:

«Изначальная концовка была странным образом оптимистичной и неоптимистичной одновременно. Во время тестовых показов студии показалось, что она слишком странная, поэтому финал был изменен. Но я уверен, вы когда-нибудь увидите оригинальный вариант».

После выхода «Запрещенный прием» получил смешанные оценки от критиков и зрителей. Снайдер отметил, что знает о негативной реакции на картину, но считает ее не вполне обоснованной:

«Мне кажется, что основная претензия критиков заключается в том, что фильм якобы слишком эксплуататорский. Люди восприняли картину так, как будто в ней нет ничего, кроме дерущихся девушек в коротких юбках».

Режиссер добавил, что находит подобные заявления удручающими.