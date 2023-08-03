Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Два, три, демон, приди!" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Зак Снайдер планирует выпустить режиссерскую версию «Запрещенного приема»

Зак Снайдер планирует выпустить режиссерскую версию «Запрещенного приема»

3 августа 2023 12:37
Зак Снайдер планирует выпустить режиссерскую версию «Запрещенного приема»

В нее будет включена оригинальная концовка, измененная по просьбе студии.

Зак Снайдер планирует выпустить режиссерскую версию своего фильма «Запрещенный прием» (2011). В новом интервью для Letterboxd режиссер заявил:

«У меня пока что не нашлось времени заняться режиссерской версией «Запрещенного приема». Но я все еще намерен заняться ею в какой-то момент».

Действие картины разворачивается в 1950 году. Фильм повествует о девушке по прозвищу Куколка (Эмили Браунинг), которая попадает в больницу для душевнобольных из-за козней своего злого отчима. Пытаясь уйти от суровой реальности, она придумывает невероятный воображаемый мир, в котором неожиданно узнает о возможности побега.

По словам Снайдера, в режиссерскую версию будет включено множество неиспользованных материалов, в том числе иная концовка:

«Изначальная концовка была странным образом оптимистичной и неоптимистичной одновременно. Во время тестовых показов студии показалось, что она слишком странная, поэтому финал был изменен. Но я уверен, вы когда-нибудь увидите оригинальный вариант».

После выхода «Запрещенный прием» получил смешанные оценки от критиков и зрителей. Снайдер отметил, что знает о негативной реакции на картину, но считает ее не вполне обоснованной:

«Мне кажется, что основная претензия критиков заключается в том, что фильм якобы слишком эксплуататорский. Люди восприняли картину так, как будто в ней нет ничего, кроме дерущихся девушек в коротких юбках».

Режиссер добавил, что находит подобные заявления удручающими.

Фото: Warner Bros.
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Байопик «Феррари» с Адамом Драйвером выйдет в российский прокат Байопик «Феррари» с Адамом Драйвером выйдет в российский прокат Читать далее 2 августа 2023
Приключения, мюзикл и чистая магия: 10 мультфильмов, которые выйдут до конца года Приключения, мюзикл и чистая магия: 10 мультфильмов, которые выйдут до конца года Читать далее 3 августа 2023
Супруги решают свои интимные проблемы в дублированном трейлере комедии «Секс после брака» Супруги решают свои интимные проблемы в дублированном трейлере комедии «Секс после брака» Читать далее 2 августа 2023
Федор Бондарчук покоряет пространство в трейлере фильма о Федоре Конюхове «Повелитель ветра» Федор Бондарчук покоряет пространство в трейлере фильма о Федоре Конюхове «Повелитель ветра» Читать далее 3 августа 2023
Okko представил трейлер мистического сериала «Черное облако» со звездным актерским составом Okko представил трейлер мистического сериала «Черное облако» со звездным актерским составом Читать далее 3 августа 2023
Зритель сам определяет ход событий в трейлере интерактивного ромкома «Выбери любовь» Зритель сам определяет ход событий в трейлере интерактивного ромкома «Выбери любовь» Читать далее 2 августа 2023
Евгений Цыганов и его семья переживают мятежные времена в трейлере фильма «1993» Евгений Цыганов и его семья переживают мятежные времена в трейлере фильма «1993» Читать далее 2 августа 2023
Эльдар Калимулин мечтает о чудесах в трейлере фильма «Год рождения» Эльдар Калимулин мечтает о чудесах в трейлере фильма «Год рождения» Читать далее 1 августа 2023
Александр Петров и другие встречают миллениум в трейлере фильма Романа Поланского «Отель «Палас» Александр Петров и другие встречают миллениум в трейлере фильма Романа Поланского «Отель «Палас» Читать далее 3 августа 2023
Самый фанатский тест: попробуй правильно ответить на 10 вопросов о Джейсоне Момоа Самый фанатский тест: попробуй правильно ответить на 10 вопросов о Джейсоне Момоа Читать далее 1 августа 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше