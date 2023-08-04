«Кошмары гарантированы»: вышел трейлер признанного готического хоррора «Шепоты мертвого дома»

Картина сделана в стилистике «Настоящего детектива» и фильмов Ари Астера и М. Найта Шьямалана.

Прокатная компания «Пионер» представила дублированный трейлер признанного критиками готического инди-хоррора «Шепоты мертвого дома», созданного в визуальной стилистике первого сезона «Настоящего детектива», а также фильмов Ари Астера и М. Найта Шьямалана. Российский релиз картины намечен на 24 августа.

Действие вращается вокруг проклятой фермы в Уиллоу-роуд. В центре сюжета — наследники деспотичного безумца Иосии Грэма. Спустя два десятилетия они вновь собираются вместе, чтобы продать заброшенные родительские земли местной корпорации и навсегда оставить неприятные воспоминания в прошлом. У каждого из персонажей с этим местом связана своя драматическая история. В самый неподходящий момент все грехи минувшего сплетаются в страшную трагедию о семейном жертвоприношении.

Мировая премьера «Шепотов мертвого дома» состоялась еще весной 2021 года в рамках международного кинофестиваля Fantasia, после чего фильм прошел через массу разнообразных киносмотров. Западная пресса встретила ленту с большим энтузиазмом. На главном агрегаторе кинорецензий Rotten Tomatoes рейтинг одобрения остановился на отметке 91%, благодаря чему хоррор получил так называемый сертификат «свежести». В представленном ролике как раз собраны избранные выдержки из отзывов заокеанской прессы.

В основной актерский состав вошли звезда «Терминатора 2» Роберт Патрик, Ник Стал, Скотт Хэйз, Келли Гарнер, Тони Хейл, Джейк Уэбер, Ронни Джин Блевинс, Трой Пауэлл, Луанна Стефенс, Уинстон Джеймс Френсис и другие. Режиссером выступил Винсент Грэшоу («И тогда я ухожу», «Холодная вода»), сценарий написал Роберт Алан Дилтс.