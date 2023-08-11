Антон Васильев спасает свою предполагаемую дочь в трейлере драмы «Одним днем»

Онлайн-кинотеатр KION поделился трейлером российской мелодрамы «Одним днем» о зрелом мужчине, пытающемся изменить жизнь предполагаемой дочери. Главные роли в фильме сыграли Антон Васильев, Елизавета Струнина, Антон Кузнецов и Ольга Лапшина. Премьера состоится позднее в этом году. Точная дата будет объявлена позже.

В центре сюжета — переживающий кризис среднего возраста москвич по имени Семен (Васильев), вынужденный приехать из столицы в родной город Буй, в котором он не был с юности. Главный герой ушел служить в армию и обратно не вернулся, даже несмотря на то, что дома его ожидала невеста Лена (Лапшина). Навестить родные края его вынуждает тяжело больной отец. В Буе главному герою приходится заново пережить события минувших лет и столкнуться с неожиданной новостью, из-за которой он решает повременить с отъездом. Семен знакомится с дочкой своей бывшей возлюбленной по имени Майя (Струнина), после чего случайно выясняет, что именно он может быть ее биологическим отцом. Это встреча дарит мужчине надежду. Девушка живет неблагополучно, поэтому Семен решает наставить ее на правильный путь.

Режиссером выступил Стас Иванов («ЮЗЗЗ», «Бег улиток»), сценарий он написал вместе с Дмитрием Соболевым («Богатырша», «Стартап»). Также в картине снялись Сергей Колесников, Янина Лакоба, Юлия Башорина, Полина Ястребова, Павел Юринов и Елисей Чучилин. Фильм был награжден двумя призами на фестивале российского кино «Выборг».