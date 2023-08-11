Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Игра в переговоры" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Антон Васильев спасает свою предполагаемую дочь в трейлере драмы «Одним днем»

Антон Васильев спасает свою предполагаемую дочь в трейлере драмы «Одним днем»

11 августа 2023 14:21
Антон Васильев спасает свою предполагаемую дочь в трейлере драмы «Одним днем»

Картина о мужчине, который заново обретает себя.

Онлайн-кинотеатр KION поделился трейлером российской мелодрамы «Одним днем» о зрелом мужчине, пытающемся изменить жизнь предполагаемой дочери. Главные роли в фильме сыграли Антон Васильев, Елизавета Струнина, Антон Кузнецов и Ольга Лапшина. Премьера состоится позднее в этом году. Точная дата будет объявлена позже.

В центре сюжета — переживающий кризис среднего возраста москвич по имени Семен (Васильев), вынужденный приехать из столицы в родной город Буй, в котором он не был с юности. Главный герой ушел служить в армию и обратно не вернулся, даже несмотря на то, что дома его ожидала невеста Лена (Лапшина). Навестить родные края его вынуждает тяжело больной отец. В Буе главному герою приходится заново пережить события минувших лет и столкнуться с неожиданной новостью, из-за которой он решает повременить с отъездом. Семен знакомится с дочкой своей бывшей возлюбленной по имени Майя (Струнина), после чего случайно выясняет, что именно он может быть ее биологическим отцом. Это встреча дарит мужчине надежду. Девушка живет неблагополучно, поэтому Семен решает наставить ее на правильный путь.

Режиссером выступил Стас Иванов («ЮЗЗЗ», «Бег улиток»), сценарий он написал вместе с Дмитрием Соболевым («Богатырша», «Стартап»). Также в картине снялись Сергей Колесников, Янина Лакоба, Юлия Башорина, Полина Ястребова, Павел Юринов и Елисей Чучилин. Фильм был награжден двумя призами на фестивале российского кино «Выборг».

Фото: Онлайн-кинотеатр KION
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Объявлены победители фестиваля российского кино «Выборг» 2023 Объявлены победители фестиваля российского кино «Выборг» 2023 Читать далее 11 августа 2023
Дочь Адама Сэндлера переживает мятежные времена в новом фильме Netflix о взрослении Дочь Адама Сэндлера переживает мятежные времена в новом фильме Netflix о взрослении Читать далее 11 августа 2023
Неудачливый еврей встречает призрак своего предка в трейлере комедии «Бедные Абрамовичи» Неудачливый еврей встречает призрак своего предка в трейлере комедии «Бедные Абрамовичи» Читать далее 11 августа 2023
Умерьте ожидания: критики холодно приняли хоррор «Последнее путешествие «Деметра» Умерьте ожидания: критики холодно приняли хоррор «Последнее путешествие «Деметра» Читать далее 11 августа 2023
Остроумно и мило: мультсериал «Странная планета» снискал благосклонность критиков Остроумно и мило: мультсериал «Странная планета» снискал благосклонность критиков Читать далее 10 августа 2023
Дача объединяет семью в трейлере российской комедии «Праздники» Дача объединяет семью в трейлере российской комедии «Праздники» Читать далее 10 августа 2023
Антон Васильев спасает свою предполагаемую дочь в трейлере драмы «Одним днем» Антон Васильев спасает свою предполагаемую дочь в трейлере драмы «Одним днем» Читать далее 11 августа 2023
Что смотреть на выходных: «Человек-паук: Паутина вселенных», «Убийства в одном здании» и экранизация «Алых парусов» Что смотреть на выходных: «Человек-паук: Паутина вселенных», «Убийства в одном здании» и экранизация «Алых парусов» Читать далее 11 августа 2023
Появился трейлер российского фильма для всей семьи «Девочка Нина и похитители пианино» Появился трейлер российского фильма для всей семьи «Девочка Нина и похитители пианино» Читать далее 10 августа 2023
Российская «Игра в кальмара»: завершились съемки сериала «Цифровой код» Российская «Игра в кальмара»: завершились съемки сериала «Цифровой код» Читать далее 11 августа 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше