Что-нибудь покороче: короткометражные победители фестиваля «Короче»

В середине августа в Калининграде прошел фестиваль «Короче», знакомый всем как конкурс короткометражных фильмов, но с этого года показывающий и полнометражные дебюты. Рассказываем, кто забрал главные призы и удостоился специальных.

Лучший фильм — «Мне надо вам что-то сказать»

Мне надо вам что-то сказать

Героиня Александры Быстржицкой только вступает во взрослую жизнь: она выпустилась из интерната, поступила в провинциальный техникум, заводит друзей и знакомится с молодым человеком. Внезапно появляется некто из прошлой жизни, знающий самый интимный секрет Лили.

Короткометражная картина Евгения Марьяна разделила зрителей на два лагеря: благодарных за поднятие темы жизни интерсекс-людей и не готовых видеть отклонения от нормы на большом экране. И все же история 18-летней Лили, чей секрет может разрушить всю ее жизнь, завоевала главную награду жюри.

Марьян уже известен по полному метру «Молоко птицы» — в нем он закрепил свое умение видеть нечто трансцендентное в человеческом теле. «Мне надо вам что-то сказать» — неприятная и резкая история о реальных людях, чья жизнь становится нервной и невозможной из-за чужой неприязни.

Лучший сценарий — «Бернаки»

Бернаки​​​​

В онлайн-кинотеатре START уже можно посмотреть комедийную короткометражку Андрея Лукьянова об агрессивном маркетинге. По сюжету, несколько парней теряют работу на колбасном заводе «Бернаки», но лишь один Коля (Тимофей Петров) решает пойти ва-банк и сделать татуировку с названием компании.

История проста как мир: пока другие добиваются справедливости, Коля идет по проторенной дороге и умудряется продать себя подороже бывшим начальникам. Естественно, ему вскрывается тайная жизнь колбасного завода, и начинается детектив о кулуарной жизни больших бизнесов — все то, что так любит онлайн-кинотеатр START.

Лучшая операторская работа — «Биг»

Биг

Очень высокий и очень худой музыкант приезжает в провинциальный город на импровизированные гастроли. Как это часто бывает, в таких поселениях отельный выбор невелик, и ему достается каморка два на два. Стены давят, вешалка пугает по ночам, а местная горничная как-то двусмысленно пытается затащить героя Сергея Кузнецова в номер. Все заканчивается гораздо светлее и безобиднее, чем представляет себе зритель, но оставим это за шторкой.

Камера Александра Ефошкина и правда удивительным образом делает длинные коридоры еще уже, а испуганное лицо главного героя еще более сплюснутым. На фоне семейных драм и личных поисков «Биг» Ольги Дымской, при всей холодной палитре и попытками развить в зрителе клаустрофобию, оказался одной из самых ярких картин в конкурсе.

Лучшая режиссура — «Здесь и сейчас»

Здесь и сейчас

Павлу Королько можно было бы дать и приз за продуктивность: на «Короче» он привез еще и картины «Калининград, проспект Калинина, 107, 5, 236039. Марк Янсонс» и «Дыра. Рассказ в 9 сценах». Но все-таки короткометражка — снежный ком понравилась жюри больше всего: группа пацанов за городом решает купить алкоголь в ларьке подальше, потому что подешевле, но машина ломается и все идет крахом.

Что приятно, и жюри, и критики мыслят одинаково: журнал «Искусство кино» в лице главного редактора Никиты Карцева присвоил картине специальный приз с формулировкой «За образ мысли». И ведь чудесная мысль, когда спасение приезжает в виде девочки на велосипеде, а из динамиков играет песенка про собаку-барабаку.

Лучшая анимационная работа — «Расцветшая зима»

Расцветшая весна

Фильм Александра Бруньковского снят по новелле поэта и сценариста Тонино Гуэрры. Когда-то Бруньковский снял документальный фильм о жене драматурга Лоре — вероятно, поэтому она принимала активное участие в создании забравшей приз картины.

По сюжету, художник (удивительно, правда?) со звучным именем Альберто едет в городок к своей бывшей жене, чтобы все-таки развестись окончательно. Но вдруг все вокруг героя расцветает из-под снега — и случается чудо воссоединения людей.

Создание акварельно-анимационной короткометражки началось еще в 2013 году. Для Бруньковского, сначала окончившего Художественное училище имени Грекова, а затем режиссерский факультет ВГИКа в мастерской Марлена Хуциева, это не первый опыт изобразительной экранизации. Его дипломной работой стал полнометражный фильм «Возвращение Будды» по повести Всеволода Иванова.