Любовницы Константина Богомолова замышляют его убийство в тизере сериала «Кеша должен умереть»

Онлайн-кинотеатр KION представил дебютный тизер многосерийного драмеди «Кеша должен умереть» о союзе трех обманутых женщин, объединившихся для мести изменнику. Главные роли в сериале сыграли Константин Богомолов, Юлия Снигирь, Юлия Александрова, Александра Ребенок и Василиса Перелыгина.

В центе повествования — харизматичный и успешный архитектор Иннокентий Мельников (Богомолов). За плечами мужчины уже три брака, однако, несмотря на разводы, он по-прежнему плотно поддерживает отношения одновременно с двумя бывшими и одной нынешней женами. Никто из женщин не подозревает, что они поочередно делят с ним постель, но однажды удобный симбиоз начинает рушиться после того, как Кеша увлекается Аллой (Перелыгина) — молодой любовницей совсем из другого «круга». Когда правда вскрывается, оскорбленные дамы решают объединиться и проучить любвеобильного мужчину. Варя (Снигирь), Юля (Александрова) и Лена (Ребенок) видят только один выход из ситуации — Кеша должен умереть.

В остальной актерский состав вошли Игорь Верник, Дарья Екамасова, Ольга Лапшина, Марк-Малик Мурашкин, Алексей Онежен, Леон Автаев, Елена Попова, Юлия Витрук и Маргарита Закович. Режиссурой вместе с Богомоловым занималась Евгения Громова. Сценарий написала Анна Козлова («Медиатор»). В продюсерскую команду вошел Валерий Тодоровский («Надвое»).

Премьера состоится позднее в этом году.