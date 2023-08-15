Чарли Кауфман и Закари Ливай раскритиковали Голливуд за производство «мусора»

Чарли Кауфман обвинил Голливуд в создании огромного количества «мусорного» контента. Выступая на Сараевском кинофестивале, сценарист заявил, что в нынешних условиях только низкокачественные фильмы и сериалы приносят студиям значительную прибыль:

«В современном мире единственное, что приносит деньги, — это мусор. В это сложно поверить. Такой контент может заработать целое состояние, и в этом вся проблема. Эта ситуация очень выгодна не только для студий, но и для создателей подобных фильмов, потому что их начинают хвалить за съемки мусора. Теперь им совсем не нужно думать о том, что они делают».

Кауфман добавил, что внедрение нейросетей в кинопроизводство только усугубит описанные им нездоровые тенденции, поскольку «искусственный интеллект не может создать ничего человечного».

Похожим заявлением также поделился Закари Ливай. В недавней речи на фестивале Chicago Fan Expo актер призвал своих фанатов делать выбор в пользу качественного кино:

«Я считаю, что большая часть контента, производимая Голливудом, — это мусор. Его создатели не заботятся о том, чтобы на самом деле сделать для вас что-то хорошее, ребята. Их это просто не заботит. Сколько раз вы смотрели трейлер и думали: «О боже, это выглядит так круто!» А затем смотрели фильм в кинотеатре и недоумевали: «И этого я так ждал?».

Примечательно, что в начале года на экраны вышел супергеройский фильм «Шазам! Ярость богов» с Ливаем в главной роли. Блокбастер заработал лишь $133 млн и был признан крупным кассовым провалом. Актер назвал главной причиной неудачи слабую маркетинговую кампанию.