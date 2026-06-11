В мире, где только волшебникам позволено колдовать, обычные люди не должны быть свидетелями магии. Коко с детства мечтала стать волшебницей. Однажды она увидела, как молодой волшебник Кифлий использует магию, и узнала великую тайну. На самом деле магия доступна любому, кто использует специальные инструменты. Так Коко попала в мир волшебников, и теперь ей придётся учиться, чтобы овладеть новым мастерством. Показы финала «Ателье колдовских колпаков» в российских кинотеатрах пройдут до цифровой премьеры и станут эксклюзивной возможностью увидеть завершение сезона раньше зрителей по всему миру.
|11 июня 2026
|Россия
|Пионер