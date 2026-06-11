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Постер мультфильма Ателье колдовских колпаков
8.6
Ателье колдовских колпаков - Дублированный трейлер
Киноафиша Фильмы Ателье колдовских колпаков
8.6

Ателье колдовских колпаков

, 2026
Tongari bôshi no atorie
Япония / приключения, анимация, драма / 16+
Билеты Трейлеры
Пойду 39
Не пойду 4
Билеты
Постер мультфильма Ателье колдовских колпаков
8.6
Билеты
Пойду 39
Не пойду 4
Ателье колдовских колпаков - Дублированный трейлер
Ателье колдовских колпаков  Дублированный трейлер

О фильме

В мире, где только волшебникам позволено колдовать, обычные люди не должны быть свидетелями магии. Коко с детства мечтала стать волшебницей. Однажды она увидела, как молодой волшебник Кифлий использует магию, и узнала великую тайну. На самом деле магия доступна любому, кто использует специальные инструменты. Так Коко попала в мир волшебников, и теперь ей придётся учиться, чтобы овладеть новым мастерством. Показы финала «Ателье колдовских колпаков» в российских кинотеатрах пройдут до цифровой премьеры и станут эксклюзивной возможностью увидеть завершение сезона раньше зрителей по всему миру.

В ролях

Рэна Мотомура
Coco
Нацуки Ханаэ
Нацуки Ханаэ
Qifrey
Hibiku Yamamura
Eldest Daughter
Kurumi Haruki
Kamla
Hika Tsukishiro
Richeh
Мицуки Саига
Iguin
Анджали Кунапанени
Coco
Мисаки Куно
Brushbuddy
Юити Накамура
Юити Накамура
Olruggio
Erin Nicole Lundquist
Iguin
Nerida Bronwen
Richeh
Муцуми Тамура
Tartah
Режиссер Аюму Ватанабэ
Сценарист Shirahama Kamome
Все актеры и съемочная группа

Детали мультфильма

Страна Япония
Продолжительность 44 минуты
Год выпуска 2026
Премьера в мире 11 июня 2026
Дата выхода
11 июня 2026 Россия Пионер
Производство Bug Films, Avex Pictures, Twin Engine
Другие названия
Tongari bôshi no atorie, Witch Hat Atelier, Atelier of Witch Hat, L'Atelier des Sorciers, Pointy hat Atelier, Tongari boshi no Atelier, Tongari Bōshi no Atelier, Tongari Bōshi no Atorie, Tongari Boushi no Atelier, Xưởng Phép Thuật, Ателье колдовских колпаков, とんがりぼうしのアトリエ, とんがり帽子のアトリエ

Рейтинг мультфильма

8.6
Оцените 10 голосов
8.5 IMDb
Место в рейтинге
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Трейлеры мультфильма

Все трейлеры
Ателье колдовских колпаков - Дублированный трейлер
Ателье колдовских колпаков Дублированный трейлер
Ателье колдовских колпаков - Официальный трейлер
Ателье колдовских колпаков Официальный трейлер
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Отзывы о мультфильме

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Домжур (Центральный Дом журналистов)
15:00 от 350 ₽
Полное расписание и билеты

«Ателье колдовских колпаков» в кинотеатрах

Сегодня 17 вс 19 вт 11
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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
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