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Киноафиша Новости Вампиры начинают охоту на людей в трейлере финала пятого сезона «Чем мы заняты в тени»

Вампиры начинают охоту на людей в трейлере финала пятого сезона «Чем мы заняты в тени»

29 августа 2023 13:50
Вампиры начинают охоту на людей в трейлере финала пятого сезона «Чем мы заняты в тени»

Заключительные эпизоды о выходных в таинственном особняке и поисках Гильермо выйдут уже послезавтра.

Телеканал FX выпустил трейлер двух заключительных серий пятого сезона сериала «Чем мы заняты в тени». Эпизоды получили названия A Weekend at Morrigan Manor («Особняк Морриган») и Exit Interview («Выходное интервью»).

В A Weekend at Morrigan Manor вампиры отправляются провести выходные в огромное зловещее поместье своего таинственного сородича. Гости наслаждаются роскошной обстановкой и серией изысканных вампирских развлечений, подготовленных хозяином дома. Одной из таких забав становится «традиционная охота», в рамках которой упырям предлагается поймать в лесу группу людей.

По сюжету Exit Interview, герои отправляются на поиски бесследно пропавшего Гильермо (Харви Гильен).

В опубликованном ролике Нандор (Кайван Новак) предлагает Гильермо выступить его ищейкой на охоте, выследив добычу по запаху ее нижнего белья, но тот категорически отказывается это делать.

Помимо упомянутых актеров, к своим ролям в финальных сериях вернулись Кристен Шаал, Натасия Деметриу, Марк Прокш и другие.

Премьера A Weekend at Morrigan Manor и Exit Interview состоится на FX и стриминговом сервисе Hulu в этот четверг, 31 августа.

Фото: FX/Hulu
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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