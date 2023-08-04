Два парня сбегают от бандитов на авто из золота в трейлере сериала «Лада Голд»

Приключенческое драмеди от авторов «И снова здравствуйте!» и «Мажора в Сочи» выйдет осенью.

Стриминговый сервис «Иви» представил трейлер приключенческого драмеди «Лада Голд».

В центре сюжета — молодой парень Артур (Роман Евдокимов), который получает «Ладу-21043» в наследство от своего скончавшегося деда, криминального авторитета Мидаса (Павел Прилучный). Осматривая машину, он неожиданно узнает, что она сделана из бандитского золота. Объединив силы с внуком заклятого врага деда Павлом (Эльдар Калимулин), герой отправляется в большое дорожное приключение по необъятным просторам России. Тем временем об их новоприобретенном богатстве узнают три могущественных криминальный авторитета, Лысый (Кирилл Полухин), Буба (Марина Зудина) и Гришка-певец (Игорь Черневич), а также бывшая права рука Мидаса Шамрай (Даниил Воробьев). Все они немедленно отправляются в погоню за двумя парнями и их золотой четверкой «Жигулей».

Режиссером сериала выступил Никита Власов, наиболее известный по фильму «Мажор в Сочи» и шоу «В Бореньке чего-то нет». Он также написал сценарий совместно с Егором Чичкановым («И снова здравствуйте!»).

«Лада Голд» выйдет на «Иви» осенью этого года. Точная дата премьеры пока неизвестна.