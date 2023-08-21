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Киноафиша Новости Есть ли жизнь после свадьбы: вышел трейлер финального сезона «Новеньких»

Есть ли жизнь после свадьбы: вышел трейлер финального сезона «Новеньких»

21 августа 2023 15:50
Есть ли жизнь после свадьбы: вышел трейлер финального сезона «Новеньких»

Главные герои возвращаются в Юровск, чтобы распутать семейную драму.

Онлайн-кинотеатр START представил полноценный трейлер финального сезона молодежной драмы «Новенькие», в котором напряжение и накал страстей вышли на совершенно новый уровень. Премьера первых двух эпизодов состоится уже 24 августа. Последующие серии будут выходить еженедельно до середины осени.

В заключительном сезоне Макс (Глеб Калюжный) возвращается из армии, ради которой он бросил престижный ВУЗ. После этого герой делает предложение Соне (Анна Демидова), однако на свадьбе выясняется, что невеста его больше не любит. Забрав маленького сына, она уходит к своему другу Диме (Анар), который был с ней рядом в самое трудное время. Их приятельская симпатия переросла в нечто большее, поэтому теперь они хотят жить вместе. Макс и Соня не успевают разобраться в том, кто будет воспитывать малыша, а потом его похищают. Из-за сложившейся ситуации Соне кажется, что виноват во всем Макс, однако никаких подтверждений этому у нее нет. Чтобы разобраться во всем и найти мальчика, персонажи снова отправляются в Юровск — именно туда их приводят поиски ребенка.

Режиссером заключительных серий выступила Оксана Барковская («За полчаса до весны»). В исполнительский ансамбль также вошли Иван Рысин, Артем Давыдов, Елизавета Запорожец, Кира Медведева, Дарья Щербакова, Иван Непомнящий, Анка Бессонова, Алена Васина и Василий Симонов.

Фото: Онлайн-кинотеатр START
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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