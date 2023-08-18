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Киноафиша Новости Тони Люн занимается финансовыми махинациями в трейлере фильма «Золотой палец»

Тони Люн занимается финансовыми махинациями в трейлере фильма «Золотой палец»

18 августа 2023 16:16
Тони Люн занимается финансовыми махинациями в трейлере фильма «Золотой палец»

Режиссером выступил автор «Двойной рокировки», ставшей основной для «Отступников».

В сети появился трейлер авантюрного гонконгского триллера «Золотой палец». Главные роли в фильме сыграли звезды азиатского кино Тони Люн («Шан-Чи и легенда десяти колец») и Энди Лау («Двойная рокировка»).

Действие разворачивается в 1980 годах, а сюжет вращается вокруг дерзких финансовых махинаций, проводимых конкурирующими друг с другом бизнесменами из Гонконга. В центре повествования — история взлета и падения вымышленного финансового конгломерата и его влиятельного главы Чэн Ияна, впутавшегося в дело с исчезнувшими миллиардами и убийствами. На долгие пятнадцать лет Чэн оказывается под прицелом независимой комиссии по борьбе с коррупцией, из-за чего ему приходится тратить миллионы на судебные издержки.

Автором сценария и постановщиком выступил Феликс Чон — режиссер криминального боевика «Проект «Гутенберг» и трилогии «Подслушанное», а также автор «Двойной рокировки», по которой Мартин Скорсезе снял оскароносных «Отступников». В остальной актерский состав вошли Саймон Ям, Чарлин Чой, Тай Бо, Алекс Фун, Филип Кюн, Чинь Ка-Лок, Ник Форд и Оливер Уильямс.

«Золотой палец» выйдет в азиатский кинопрокат 30 декабря.

Фото: Emperor Motion Pictures
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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