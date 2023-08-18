Netflix выпустил новый трейлер заключительного сезона «Разочарования»

Премьера финальной части шоу о приключениях принцессы-алкоголички и ее друзей состоится в сентябре.

Netflix опубликовал новый трейлер финального пятого сезона мультсериала «Разочарование».

События разворачиваются в волшебном королевстве Дримландия. Сериал повествует о принцессе-алкоголичке Бин, которая отправляется на поиски невероятных приключений вместе с эльфом Эльфо и демоном Луцием.

Трейлер начинается со сцены, в которой героиня попадает в плен к своей злобной матери Дагмар. Пройдя шоковую терапию, Бин открывает в себе дремлющие магические способности и решает использовать их для самой благородной цели — спасения Дримландии от козней Дагмар. Процесса надеется, что, совершив подвиг, ей удастся доказать бессилие пророчества, согласно которому она убьет того, кого любит.

Тем временем ее мать воскрешает злобного двойника Бин, чтобы с ее помощью уничтожить мир. Дьявол присоединяется к их злобной компании, хоть и не испытывает никакого энтузиазма по поводу предстоящего апокалипсиса. Над фэнтезийным миром нависает угроза гибели, поэтому старые друзья вновь собираются вместе, чтобы дать последний бой силам зла.

Разработкой шоу руководят создатели культового сериала «Симпсоны» Мэтт Грейнинг, Джош Вайнштейн и Билл Окли.

Премьера пятого сезона «Разочарования» состоится на Netflix 1 сентября.