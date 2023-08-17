Американо-иранская семья собирается вместе в трейлере фильма о взрослении «Персидская версия»

Студия Sony Pictures выпустила трейлер фильма о взрослении The Persian Version («Персидская версия»).

В центре сюжета — американка иранского происхождения Лейла (Лэйла Мохаммади), пытающаяся найти тонкий баланс между своим национальным наследием и нынешней культурной средой. Однажды семья девушки приезжает из Ирана в Нью-Йорк, чтобы провести ее отцу операцию на сердце. Героиня отчаянно пытается развести свою «настоящую» и семейную жизни, но вскоре два этих мира неизбежно сталкиваются. Когда секреты Лейлы выходят на свет, она неожиданно обнаруживает, что отличается от своей матери Ширин (Нюша Нур) совсем не так сильно, как думала.

В картине также снялись Каманд Шафиисабет, Биджан Данешманд, Белла Варда и другие. Постановщицей выступила Марьям Кешаварц, наиболее известная по драмам «Обстоятельство» и «Гадюшник». Дебютный показ The Persian Version прошел на фестивале «Сандэнс», где лента была удостоена приза зрительских симпатий американского драматического конкурса и награды за лучший сценарий имени Уолдо Солта.

The Persian Version выйдет в американский прокат 3 ноября.