Мексиканский Робинзон разыскивает свою детскую любовь в трейлере комедии «Париж. Всё включено»

Компания MVK опубликовала дублированный трейлер французской комедии «Париж. Всё включено».

Главный герой — 50-летний мексиканец Тридан (Дэни Бун), всю жизнь проживший на прибрежном курорте. Он никогда не покидал родных краев, а потому у него практически не было шанса завести постоянных друзей и найти любовь: все, кто встречался ему на жизненном пути, покидали город по окончании отпуска, оставляя его коротать дни в одиночестве. Среди всех воспоминаний о временных друзьях Тридан особо ценит те, что связаны с прекрасной Виолеттой, его первой детской любовью. Однажды герой решает радикально изменить свою судьбу и отправляется в Париж, чтобы разыскать Виолетту. Прибыв на место, он останавливается у своего сводного брата Луи (Кад Мерад), о существовании которого никогда не подозревал. Тот совсем не хочет жить бок о бок с надоедливым родственником, поэтому просит подругу Роксану (Шарлотта Генсбур) притвориться Виолеттой.

Примечательно, что «Париж. Всё включено» является уже третьим совместным проектом Буна и Мерада: ранее актеры снялись вместе в комедиях «Бобро поржаловать!» (2008) и «Любовь от всех болезней» (2014). Бун не только исполнил в фильме главную роль, но и выступил его режиссером.

«Париж. Всё включено» выйдет в официальный российский прокат 14 сентября.