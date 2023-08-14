Автокатастрофа меняет жизнь Оксаны Акиньшиной в трейлере триллера «Синдром»

Прокатная компания «Централ Партнершип» представила дебютный трейлер напряженного психологического триллера «Синдром». Главные роли в фильме сыграли Оксана Акиньшина («Контейнер») и Кирилл Кяро («Эпидемия»).

В центре повествования — супруги Маши (Акиньшина) и Кирилл (Кяро). Жизнь главных героев в одночасье переворачивается с ног на голову из-за страшной автомобильной аварии, после которой жена совершенно не узнает своего мужа. Когда она восстанавливается, мужчина становится пугающе идеальным, но неприятные фрагментарные обрывки воспоминаний заставляют Машу стать очень подозрительной и даже усомниться в себе. Что-то идет не так, но что именно, она понять не может. Теперь ее семейная жизнь — это пугающая паранойя.

Режиссером выступил Антон Борматов («Миссия: Аметист», «Подкидыш»). Сценарий вместе с ним написала Ирина Накарякова («Территория», «Русалки»). В остальной актерский состав вошли Алина Алексеева, Евгения Добровольская, Николай Мачульский, Виктор Тереля, Полина Бахтигозина, Валерий Борисов, Татьяна Яворская, Георгий Шабанов и Валентин Моисеев.

Премьера «Синдрома» намечена на 9 ноября.