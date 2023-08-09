Конкурс по брейк-дансу набирает обороты в трейлере фильма «Уличные танцы. Мировой уровень»

Прокатная компания «Экспонента» представила дублированный трейлер зажигательной молодежной ленты «Уличные танцы. Мировой уровень». Это картина о двух парнях, оказавшихся на глобальном соревновании по брейк-дансу. Российская премьера намечена на 19 октября.

В центре сюжета — сводные братья Бенджи и Тиджей. Они совершенно разные. Первый — бунтарь, постоянно попадающий в неприятности, второй — отличник, у которого все идет по плану. Единственное, что их объединяет, — это непреодолимая страсть к брейк-дансу. Во время очередной ссоры они решают выяснить отношения на танцполе. Свидетельницей танцевального сражения становится уважаемый тренер. Она приглашает талантливых парней в отборочную группу для участия в мировом конкурсе. Так главные герои получают уникальную возможность реализовать все свои мечты и амбиции, но для этого им придется преодолеть личные обиды и стать командой как в соревнованиях, так и в жизни.

Режиссерами выступили известные клипмейкеры Макс Джива и Дания Пасквини, до этого снявшие «Уличные танцы 2» (2012) и «Уличные танцы 3D» (2010). На главные роли они специально подбирали актеров с отличными хореографическими навыками. В основной исполнительский ансамбль вошли Карам Сингх, Келвин Кларк, Эмили Кэри, Лусиан Мсамати и звезда киновселенной Marvel Ханна Джон-Кэймен.