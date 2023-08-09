Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Игра в переговоры" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Конкурс по брейк-дансу набирает обороты в трейлере фильма «Уличные танцы. Мировой уровень»

Конкурс по брейк-дансу набирает обороты в трейлере фильма «Уличные танцы. Мировой уровень»

9 августа 2023 16:29
Конкурс по брейк-дансу набирает обороты в трейлере фильма «Уличные танцы. Мировой уровень»

Одну из ведущих ролей сыграла звезда киновселенной Marvel.

Прокатная компания «Экспонента» представила дублированный трейлер зажигательной молодежной ленты «Уличные танцы. Мировой уровень». Это картина о двух парнях, оказавшихся на глобальном соревновании по брейк-дансу. Российская премьера намечена на 19 октября.

В центре сюжета — сводные братья Бенджи и Тиджей. Они совершенно разные. Первый — бунтарь, постоянно попадающий в неприятности, второй — отличник, у которого все идет по плану. Единственное, что их объединяет, — это непреодолимая страсть к брейк-дансу. Во время очередной ссоры они решают выяснить отношения на танцполе. Свидетельницей танцевального сражения становится уважаемый тренер. Она приглашает талантливых парней в отборочную группу для участия в мировом конкурсе. Так главные герои получают уникальную возможность реализовать все свои мечты и амбиции, но для этого им придется преодолеть личные обиды и стать командой как в соревнованиях, так и в жизни.

Режиссерами выступили известные клипмейкеры Макс Джива и Дания Пасквини, до этого снявшие «Уличные танцы 2» (2012) и «Уличные танцы 3D» (2010). На главные роли они специально подбирали актеров с отличными хореографическими навыками. В основной исполнительский ансамбль вошли Карам Сингх, Келвин Кларк, Эмили Кэри, Лусиан Мсамати и звезда киновселенной Marvel Ханна Джон-Кэймен.

Фото: «Экспонента»
Александр Цикалов
Александр Цикалов
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Трудно быть подростком: Киноафиша приглашает на показ «Контакта-2» Трудно быть подростком: Киноафиша приглашает на показ «Контакта-2» Читать далее 9 августа 2023
Вышел трейлер второго сезона сериала «Контакт» с Павлом Майковым и Равшаной Курковой Вышел трейлер второго сезона сериала «Контакт» с Павлом Майковым и Равшаной Курковой Читать далее 9 августа 2023
Допрос о трагедии раскрывает страшные тайны в первом трейлере напряженного сериала «Цикады» Допрос о трагедии раскрывает страшные тайны в первом трейлере напряженного сериала «Цикады» Читать далее 9 августа 2023
Молодой Уинстон противостоит Мэлу Гибсону в трейлере мини-сериала «Континенталь» Молодой Уинстон противостоит Мэлу Гибсону в трейлере мини-сериала «Континенталь» Читать далее 10 августа 2023
Критики без энтузиазма встретили гоночный фильм «Гран Туризмо» Критики без энтузиазма встретили гоночный фильм «Гран Туризмо» Читать далее 9 августа 2023
Выдающийся дзюдоист Никита Волков теряет все и заново учится жить в трейлере драмы «Крецул» Выдающийся дзюдоист Никита Волков теряет все и заново учится жить в трейлере драмы «Крецул» Читать далее 9 августа 2023
Олден Эренрайк и Фиби Дайневор разрушают друг друга в трейлере эротического триллера «Честная игра» Олден Эренрайк и Фиби Дайневор разрушают друг друга в трейлере эротического триллера «Честная игра» Читать далее 9 августа 2023
Волшебница, принцесса или детектив: 5 лучших ролей Селены Гомес Волшебница, принцесса или детектив: 5 лучших ролей Селены Гомес Читать далее 10 августа 2023
Тест: Как хорошо вы помните сюжет первых двух сезонов «Убийств в одном здании» Тест: Как хорошо вы помните сюжет первых двух сезонов «Убийств в одном здании» Читать далее 9 августа 2023
Эйса Баттерфилд становится марионеткой демона в трейлере хоррора «Игра в прятки» Эйса Баттерфилд становится марионеткой демона в трейлере хоррора «Игра в прятки» Читать далее 10 августа 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше