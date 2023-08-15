Питер Джексон считает «Два, три, демон, приди!» лучим хоррором за долгие годы

Питер Джексон поделился впечатлениями от просмотра хоррора «Два, три, демон, приди!» братьев Дэнни и Майкла Филиппу. Компания Ahi, занимающаяся дистрибуцией картины, опубликовала комментарий Джексона, в котором тот назвал ленту лучшим фильмом ужасов последних лет:

«Это безжалостно страшный и тревожный фильм в лучшем смысле этих слов. «Два, три, демон, приди!» не просто хорош — он очень и очень хорош. Это лучший и самый напряженный фильм ужасов, который мне довелось посмотреть за последние годы».

Ранее Дэнни Филиппу сказал, что режиссеры Джордан Пил и Ари Астер также высоко оценили картину:

«Джордан Пил позвонил мне в FaceTime, чтобы поговорить о фильме. А Ари Астер сказал, что эта картина особенная».

Его брат добавил:

«Теперь мы дружим с Ари Астером. Однажды он прислал мне сообщение. Мой знакомый узнал об этом и сказал: «Вообще-то Астер был на премьере «Два, три, демон, приди!». Я нашел фотографию Астера и попытался отправить ее знакомому со словами: «Этот парень был там?». Но случайно отправил сообщение самому Астеру. Это был очень неловкий момент. Знаете чувство, когда у вас замирает сердце? Я четко почувствовал, как у меня замерло сердце».

На данный момент «Два, три, демон, приди!» заработал $36 млн по всему миру. 10 августа лента также вышла в официальный российский прокат. Недавно студия A24 объявила, что братья Филиппу разрабатывают сиквел.