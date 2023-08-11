Неудачливый еврей встречает призрак своего предка в трейлере комедии «Бедные Абрамовичи»

Стриминговый сервис Start выпустил трейлер предстоящего сериала «Бедные Абрамовичи».

В центре сюжета — еврейское семейство Абрамовичей, четыре поколения которого живут под одной крышей в центре Москвы. Несмотря на национальную принадлежность, герои уже давно отказались от традиций и религии предков. Все члены семьи, за исключением пожилой Муси Львовны (Ирина Чипиженко), живут сегодняшним днем, даже не задумываясь о своем наследии: невезучий бизнесмен Боря (Гера Сандлер) со спокойной душой ест и продает свинину, его сын Давид (Денис Котов) и вовсе стыдится своего происхождения, а жена Алла (Анна Банщикова) может только догадываться о том, как сильно похожа на типичную аидише-маму.

Но ситуация переворачивается вверх дном, когда в Борю неожиданно бьет молния. Очнувшись от удара, он встречает призрак своего вредного предка Хаима (Семен Стругачев). Тот рассказывает, что некогда совершил великий грех и тем самым навлек проклятье неудачи на весь род Абрамовичей. Лишь Боря может вернуть своей семье расположение Господа, но для этого ему придется пройти тяжелое испытание — стать настоящим евреем.

Режиссером шоу выступает Илья Фарфель («Яйцо Фаберже»). По его словам, проект представляет собой «интеллигентную саркастическую комедию про человека, который ушел с правильного пути».

«Бедные Абрамовичи» будут состоять из 14 эпизодов. Сериал дебютирует на Start 26 сентября.