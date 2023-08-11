Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Неудачливый еврей встречает призрак своего предка в трейлере комедии «Бедные Абрамовичи»

Неудачливый еврей встречает призрак своего предка в трейлере комедии «Бедные Абрамовичи»

11 августа 2023 12:53
Неудачливый еврей встречает призрак своего предка в трейлере комедии «Бедные Абрамовичи»

Сериал об отчаянной попытке вернуться к корням выйдет в сентябре.

Стриминговый сервис Start выпустил трейлер предстоящего сериала «Бедные Абрамовичи».

В центре сюжета — еврейское семейство Абрамовичей, четыре поколения которого живут под одной крышей в центре Москвы. Несмотря на национальную принадлежность, герои уже давно отказались от традиций и религии предков. Все члены семьи, за исключением пожилой Муси Львовны (Ирина Чипиженко), живут сегодняшним днем, даже не задумываясь о своем наследии: невезучий бизнесмен Боря (Гера Сандлер) со спокойной душой ест и продает свинину, его сын Давид (Денис Котов) и вовсе стыдится своего происхождения, а жена Алла (Анна Банщикова) может только догадываться о том, как сильно похожа на типичную аидише-маму.

Но ситуация переворачивается вверх дном, когда в Борю неожиданно бьет молния. Очнувшись от удара, он встречает призрак своего вредного предка Хаима (Семен Стругачев). Тот рассказывает, что некогда совершил великий грех и тем самым навлек проклятье неудачи на весь род Абрамовичей. Лишь Боря может вернуть своей семье расположение Господа, но для этого ему придется пройти тяжелое испытание — стать настоящим евреем.

Режиссером шоу выступает Илья Фарфель («Яйцо Фаберже»). По его словам, проект представляет собой «интеллигентную саркастическую комедию про человека, который ушел с правильного пути».

«Бедные Абрамовичи» будут состоять из 14 эпизодов. Сериал дебютирует на Start 26 сентября.

Фото: Онлайн-кинотеатр START
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Появился трейлер российского фильма для всей семьи «Девочка Нина и похитители пианино» Появился трейлер российского фильма для всей семьи «Девочка Нина и похитители пианино» Читать далее 10 августа 2023
Дочь Адама Сэндлера переживает мятежные времена в новом фильме Netflix о взрослении Дочь Адама Сэндлера переживает мятежные времена в новом фильме Netflix о взрослении Читать далее 11 августа 2023
Неудачливый еврей встречает призрак своего предка в трейлере комедии «Бедные Абрамовичи» Неудачливый еврей встречает призрак своего предка в трейлере комедии «Бедные Абрамовичи» Читать далее 11 августа 2023
Умерьте ожидания: критики холодно приняли хоррор «Последнее путешествие «Деметра» Умерьте ожидания: критики холодно приняли хоррор «Последнее путешествие «Деметра» Читать далее 11 августа 2023
Российская «Игра в кальмара»: завершились съемки сериала «Цифровой код» Российская «Игра в кальмара»: завершились съемки сериала «Цифровой код» Читать далее 11 августа 2023
Дача объединяет семью в трейлере российской комедии «Праздники» Дача объединяет семью в трейлере российской комедии «Праздники» Читать далее 10 августа 2023
Остроумно и мило: мультсериал «Странная планета» снискал благосклонность критиков Остроумно и мило: мультсериал «Странная планета» снискал благосклонность критиков Читать далее 10 августа 2023
Что смотреть на выходных: «Человек-паук: Паутина вселенных», «Убийства в одном здании» и экранизация «Алых парусов» Что смотреть на выходных: «Человек-паук: Паутина вселенных», «Убийства в одном здании» и экранизация «Алых парусов» Читать далее 11 августа 2023
Объявлены победители фестиваля российского кино «Выборг» 2023 Объявлены победители фестиваля российского кино «Выборг» 2023 Читать далее 11 августа 2023
Антон Васильев спасает свою предполагаемую дочь в трейлере драмы «Одним днем» Антон Васильев спасает свою предполагаемую дочь в трейлере драмы «Одним днем» Читать далее 11 августа 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше