Сентябрьский киногид: 10 главных премьер в российском прокате

Первый месяц осени порадует нас яркими новинками самых разных жанров — от криминальной драмы Люка Бессона и мелодрамы Вуди Аллена до ретродрамеди с Евгением Цыгановым и Екатериной Вилковой.

Премьера: 7 сентября

Представленная на 73-м Берлинале драма, рассказывающая о жизни Голды Меир, единственной женщине — премьер-министре Израиля. Ее роль исполнила Хелен Миррен, а события картины разворачиваются в 1973 году — в самый разгар Арабо-израильской войны (или, как ее называли, «войны судного дня»). На плечи Голды Меир возлагается ответственность за судьбу целой страны, чьи жители пристально наблюдают за тем, какие решения она примет и куда направит свою нацию.

Режиссер фильма Гай Наттив не очень известен отечественному зрителю, но он признан международным киносообществом. Например, его короткометражная лента «Кожа» в 2018 году получила премию «Оскар».

Голда. Судный день

Премьера: 7 сентября

Актер Борис Дергачев дебютирует в полном метре. За его плечами постановка короткометражной ленты «Однушка» и сериала «Макрон». В «Праздниках» Дергачев, который и сам хорошо известен своими комедийными ролями, обращается к любимому жанру.

Главная героиня Наталья (Мария Аронова) в один миг осознает всю хрупкость своей внешне счастливой семьи. Муж оказывается изменщиком, а две взрослые дочери, которых она мечтает счастливо выдать замуж, противятся ее воли и представляют родителям своих избранников, далеких от идеала. Когда Наталья собирает большую семью в загородном доме, ситуация окончательно выходит из-под контроля. Бедным родственникам и их вторым половинкам нужно как-то ужиться под одной крышей, разобраться в накопившихся обидах и пережить эту незабываемую поездку на дачу.

Праздники

Премьера: 7 сентября

«Вычитание» — результат копродукции Франции и Ирана, кинематограф которого в последние годы переживает настоящую эпоху ренессанса: фильмы, снимаемые вопреки запретам властей, оказываются злободневными, прогрессивными и свободными по духу. Чего только стоят недавний «Убийца «Священный паук» и победившая на прошедшем фестивале в Локарно «Критическая зона».

«Вычитание» рассказывает про живущих в Тегеране супругов Фарзане и Джалал. Их размеренная жизнь переворачивается с ног на голову, когда однажды на улице им встречаются их собственные двойники. Теперь Фарзане и Джалал пытаются разобраться в природе этого парадокса.

Вычитание

Премьера: 14 сентября

Еще одна премьера 73-го Берлинского кинофестиваля, которая добирается до российского проката. После Берлина картина также была представлена на 57-м смотре в Карловых Варах. «Проклятое наследие» — эстетский хоррор с Алисией Сильверстоун, в последние годы уверенно чувствующей себя в историях, от которых сердце уходит в пятки («Сторожка», «Американские истории ужасов»).

Главная героиня фильма старшеклассница Джонни — настоящая бунтарка. После семейного магического обряда она обретает сверхсилу, которая оборачивается для нее не столько благом, сколько проклятием. Когда в ее школе происходит череда загадочных похищений школьников, Джонни берется за расследование этих исчезновений, которые могут быть связаны с потусторонними силами.

Проклятое наследие

Премьера: 14 сентября

Скандальный фильм, который стал неожиданным хитом американского проката, но запустил не только сарафанное радио, а и теорию заговора. В центре сюжета — реальная история Тима Балларда (его сыграл звезда «Страстей Христовых» Джеймс Кэвизел), бывшего правительственного агента, который после увольнения посвящает свою жизнь спасению детей из секс-рабства.

Картина, которую сдержанно оценили критики, сумела покорить широкую аудиторию. Фильм с бюджетом 14,5 млн $ заработал в мировом прокате 173 млн $ (в момент релиза он даже обогнал новый фильм «Миссия невыполнима»). Шокированные таким результатом эксперты наперебой спорят о влиянии на прокат ленты консерваторов и лидеров движения QAnon, прославившегося после организации атаки на Капитолий в Вашингтоне. Но жизнь оказалась еще интересней: в начале августа один из создателей фильма про борьбу с торговлей детьми Фабиан Марта был арестован по подозрению в похищении ребенка.

Звук свободы

Премьера: 21 сентября

Красивая и завораживающая философская притча о смысле и ценности жизни от автора «Идеальных незнакомцев» Паоло Дженовезе с Тони Сервилло — любимым актером другого прославленного итальянца Паоло Соррентино («Великая красота»).

Загадочный незнакомец приглашает четверых героев, находящихся в отчаянном жизненном положении, провести неделю в пустом отеле. На время своего пребывания там герои становятся невидимыми для всех остальных и получают уникальный шанс переосмыслить собственную жизнь. Но пока персонажи пытаются разобраться с собственными судьбами, зрителю предстоит узнать больше об этом таинственном проводнике, наделенном удивительной силой, но не раскрывающем всей правды о себе.

Первый день моей жизни

Премьера: 21 сентября

Возвращение на экраны хорошо знакомой команды звезд боевиков (Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стэйтем, Дольф Лундгрен), готовых дать отпор новым плохим парням.

После небольшой рокировки их ряды ощутимо редеют, а на смену ушедшим героям приходят новички, которых сыграли рэпер Фифти Сент, а также актеры Энди Гарсиа и Меган Фокс. Вместе этой команде неудержимых нужно раскрыть коварный замысел преступников и предотвратить глобальную катастрофу, которая угрожает всему миру.

Неудержимые-4

Премьера: 21 сентября

Новая картина Александра Велединского («Бригада», «Географ глобус пропил»), в которой он пытается осмыслить и отрефлексировать судьбоносные для России события 1993 года.

На фоне неспокойного политического климата внутри страны рушатся отношения двух супругов (Евгений Цыганов и Екатерина Вилкова), оказавшихся по разные стороны баррикад. Но «1993» — не мрачный экскурс в прошлое, а ностальгирующее драмеди, о стране, которой больше нет. Картина, в которой злободневно отражается сегодняшняя действительность, отказывается от морализаторства и намерена проследить цепочку эпохальных событий, громкое эхо которых доносится до наших дней.

1993

Премьера: 28 сентября

Главный герой фильма Дуглас — ребенок с непростой судьбой. Он вырос в неблагополучной семье, а его лучшими друзьями с детства являются бездомные собаки. Животные оказываются безопасней людей, с которыми ему не удается наладить такие же искренние отношения. Когда Дуглас становится старше, его любимые питомцы становятся настоящими цепными псами, с помощью которых он оберегает свой город. Однажды налаженную жизнь героя рушит наркобарон, намеренный подчинить жизнь города себе. Тогда Дуглас дает отпор.

Центральную роль в новой картине Люка Бессона сыграл Калеб Лэндри Джонс («Три билборда на границе Эббинга, Миссури», «Прочь»), которому особенно идут роли пограничных героев.

Догмен

Премьера: 28 сентября

Новая картина Вуди Аллена, события которой по традиции последних 20 лет разворачиваются не в родном для режиссера Нью-Йорке, а в осеннем Париже. Главная героиня Фанни — потеряна и одинока. Случайная встреча с бывшим одноклассником оборачивается ностальгией по времени, которое утекло как песок сквозь пальцы. На Фанни нахлынывают воспоминания о беззаботной юности и о романе с очаровательным писателем, который поставил под угрозу ее семью.

Аллен уже давно не предлагает ничего нового, кроме ретроспективы собственных сюжетов, пересказываемых на новый лад и с новыми актерами. Но поклонникам режиссера большего и не надо. Получилось атмосферное осеннее кино о счастливых воспоминаниях с горечью болезненной ностальгии.