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Киноафиша Новости Создатель «Форс-мажоров» ответил, возможно ли возобновление сериала

Создатель «Форс-мажоров» ответил, возможно ли возобновление сериала

22 августа 2023 15:25
Создатель «Форс-мажоров» ответил, возможно ли возобновление сериала

Он считает, создание продолжения потребует от команды слишком больших усилий.

Создатель сериала «Форс-мажоры» Аарон Корш рассказал о том, может ли шоу получить продолжение в будущем. Общаясь с фанатами в социальных сетях, Корш заявил, что команда не планирует перезапускать сериал:

«Позвольте мне сразу сказать, что мы не планируем никакого перезапуска «Форс-мажоров» или других подобных проектов. Для реализации такой задумки нам пришлось бы прекратить забастовку, найти заинтересованный в ней телеканал или стриминговый сервис и все вместе захотеть воплотить ее в жизнь. Все это достаточно проблематично...».

После этого один из пользователей написал, что у «Форс-мажоров» и без того «красивая» концовка, а перезапуски и продолжения часто оказываются провальными. Корш ответил:

«Признаться, я не могу не согласиться с этим».

«Форс-мажоры» повествует о юристе-самоучке Майке Россе (Патрик Джей Адамс), вынужденном пуститься в бега из-за неудачной сделки с наркотиками. В попытке найти убежище он попадает на собеседование к одному из лучших адвокатов Нью-Йорка Харви Спектру (Гэбриел Махт). Впечатлившись талантами и памятью Росса, тот нанимает его на работу. Их союз закладывает начало истории крайне неоднозначного и в то же время блестящего юридического тандема.

В июне «Форс-мажоры» вновь выбились в лидеры рейтингов потоковых платформ благодаря релизу на Netflix и Peacock. По данным Nielsen, сериал удерживает высокие позиции в чартах уже четвертую неделю подряд. Только с 17 по 23 июля он набрал свыше 3,9 млн минут просмотров, что является рекордом среди всех шоу, не произведенных платформой-дистрибьютором.

Фото: USA Network
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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