Кинокомпания Bazelevs готовит продолжение мультфильма «Мама для мамонтенка»

По сюжету, сын главного героя оригинального мультика отправится на север, чтобы найти свою бабушку.

Кинокомпания Bazelevs объявила о том, что работает над продолжением известного советского мультфильма «Мама для мамонтенка» (1981). Предстоящий сиквел получил название «Возвращение мамонтенка».

Картина будет посвящена сыну главного героя оригинального мультфильма, который отправляется в большое путешествие из Африки на север, чтобы отыскать свою бабушку.

В отличие от «Мамы для мамонтенка», «Возвращение мамонтенка» будет создано с использованием трехмерной графики, чтобы «визуально подчеркнуть дистанцию времени» между двумя мультфильмами. Проект разрабатывается на основе игрового движка Unreal Engine 5.2.

Режиссером сиквела выступает руководитель анимационного подразделения Bazelevs Антон Верещагин, наиболее известный по сериалу «Джинглики» и альманаху «МУЛЬТ в кино». Команда планирует привлечь к участию в производстве Сергея Бурунова, Регину Тодоренко, Евгения Кулика и Тимофея Трибунцева, однако актерский состав пока что не сформирован.

Бюджет сиквела составляет приблизительно 550 млн рублей. Bazelevs планирует запросить у Фонда кино 385 млн рублей. Презентация мультфильма для отборочной комиссии пройдет 15 августа. Релиз «Возвращения мамонтенка» намечен на 2026 год.