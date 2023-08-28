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Киноафиша Новости Пол Мескал поделился впечатлениями от работы над «Гладиатором 2»

Пол Мескал поделился впечатлениями от работы над «Гладиатором 2»

28 августа 2023 13:32
Пол Мескал поделился впечатлениями от работы над «Гладиатором 2»

Актер заявил, что сценарий сиквела был написан с большим уважением к оригинальному фильму.

Пол Мескал поделился впечатлениями от работы над историческим боевиком «Гладиатор 2», в котором он исполняет главную роль. В интервью для Esquire актер сказал, что ранее никогда не работал над таким масштабным проектом:

«Я не могу вдаваться в подробности! Мне действительно сложно описать, насколько я напрягаюсь, когда речь заходит об этом фильме. Это самый масштабный фильм, в котором мне когда-либо доводилось сниматься. Кроме того, мне трудно не думать о том, какое большое культурное наследие стоит за этой картиной. В целом я думаю, что ее сценарий написан хорошо. В нем чествуется уважение к оригинальной ленте, но в то же время его устройство позволяет мне включаться в творческий процесс и делать текст комфортнее для себя».

Кроме того, Мескал отметил, что ни разу не общался с главной звездой оригинального «Гладиатора» Расселом Кроу:

«Я даже не знаю, о чем мы могли бы поговорить. Конечно, я бы хотел послушать его истории со съемок, но все же наши персонажи совершенно не зависят друг от друга».

На данный момент съемки «Гладиатора 2» приостановлены из-за забастовки американских гильдий актеров и сценаристов.

Фото: Legion-Media
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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