Психолог Даниил Воробьев начинает опасную игру с пациентами в трейлере триллера «Осьминог»

Компания Arna Media представила дебютный трейлер психологического триллера «Осьминог» о взрослых отношениях и заплутавшем в собственных теориях психотерапевте. Главную роль в фильме сыграл Даниил Воробьев — актер воплотил сразу восемь непохожих друг на друга персонажей.

В центре сюжета — Александр Симонов (Воробьев), один из лучших семейных психологов России. Однажды главный герой решает провести бесплатный терапевтический эксперимент с использованием методики психодрамы. Для этого доктор приглашает в свой дом четырех женщин, каждая из которых находится в сложной жизненной ситуации, однако в процессе работы становится очевидным, что больше всех в помощи нуждается как раз сам доктор, а не они. Смоделированные Симоновым ситуации женщины обращают против него самого — протагонист, как осьминог, опутал щупальцами остальных и сам во всем запутался.

В остальной актерский состав вошли Сабина Ахмедова, Мария Миронова, Анфиса Черных, Наталья Рудова, Мариетта Азарян, Дарья Мазурова, Данила Якушев и Вячеслав Крикунов. Режиссером выступил Алексей Степанов («Не родство»), убежденный, что именно психолог является новым героем нашего времени.

Проект частично вдохновлен пьесой волгоградского драматурга Ивана Алифанова «Счастье это ты», однако для фильма создатели значительно переработали историю. Вместе с тем Степанов ориентировался на такие картины, как «Идеальные незнакомцы», «Резня» Романа Поланского, «Сплит» М. Найта Шьямалана, «Без резких движений» Стивена Содерберга, а также на отечественный сериал «Триггер». Сценарий вместе со Степановым разработали Ольга Артемьева («Гнев»), Эдуард Земцов («Преподы на всю голову») и Алексей Шамаков. Картина создавалась на частные деньги, то есть без привлечения государственного финансирования.

Премьера «Осьминога» состоится позднее в этом году. Точная дата будет объявлена позже.