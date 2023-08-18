Дэвид Харбор поделился новостями о финальном сезоне «Очень странных дел»

По словам актера, предстоящие серии шоу будут значительно масштабнее всех предыдущих.

Дэвид Харбор поделился новыми подробностями заключительного пятого сезона сериала «Очень странные дела». Выступая на подкасте Happy Sad Confused, актер сказал, что уже видел сценарии будущих серий и остался от него в восторге:

«Сценарий как всегда потрясающий. Братья Даффер, которые сейчас участвуют в забастовке, вновь превзошли себя».

Харбор отметил, что пятый сезон будет по-настоящему масштабным:

«Это просто адских масштабов предприятие. Декорации и сцены, прописанные в сценариях, больше всего того, что мы делали раньше».

Он также подтвердил, что действие пятого сезона начнется с того места, на котором закончился четвертый сезон:

«Мы собираемся начать вскоре после момента, на котором закончился четвертый сезон — мы стоим на холме и видим пепел, дым и пожары. Так что вы должны понимать, что мир изменился».

На данный момент производство финальных серий «Очень странных дел» приостановлено из-за забастовки голливудских актеров и сценаристов. Харбор заявил, что не знает, когда команда вернется к работе:

«Съемки займут некоторое время. Они будут непростыми, поскольку мы даже не можем начать их. Но я буду рад вернуться. Я буду рад завершить сериал на высокой ноте. Я рад по-настоящему погрузиться в работу над персонажем, потому что уверен в том, что создатели шоу воздадут должное им всем — Одиннадцать, Хопперу, Джойс, Уиллу, Майку. Авторы воздадут им должное как следует, потому что они жили с этими персонажами последние 8 лет».

Актер отказался раскрывать известные ему детали предстоящего финала, но добавил, что, по его мнению, концовка получится «очень и очень трогательной».