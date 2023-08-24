«Непосредственно Каха. Другой фильм» лишился прокатного удостоверения из-за скандала

Вышедшая еще в конце мая комедия «Непосредственно Каха. Другой фильм» утратила прокатное удостоверение. По информации портала «Бюллетень кинопрокатчика», Министерство культуры РФ наказало картину из-за наличия в ней очень провокационной сцены, вызвавшей в сети много негатива — в одном из эпизодов главный герой в исполнении Артема Карокозяна насилует спящую нетрезвую девушку.

В фильме данный момент подается с юмором, а в дальнейшем двум ведущим персонажам приходится отвечать перед отцом пострадавшей, но им удается выкрутиться. В итоге преступление оправдывается, а виновницей выставляется жертва.

За время в кинопрокате «Непосредственно Каха. Другой фильм» заработал 355,5 млн рублей. Как и оригинал, основанный на YouTube-скетчах, сиквел получил разгромные отзывы. Рейтинг фильма на сайте «Кинопоиск» сейчас составляет 2,6 из 10. В то же время многие критики отмечают, что, несмотря на довольно специфический юмор, в сюжетном плане продолжение получилось гораздо более цельной картиной, нежели предшествующая.

Стоит отметить, что в реестре прокатных удостоверений комедии был присвоен «взрослый» возрастной ценз 18+, а сам документ лента получила за неделю до премьеры на больших экранах.

«Непосредственно Каха. Другой фильм» доступен в онлайн-кинотеатрах с 14 июля.