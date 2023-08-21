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Киноафиша Новости «Синий Жук» стартовал в прокате хуже, чем ожидалось, но обошел «Барби»

«Синий Жук» стартовал в прокате хуже, чем ожидалось, но обошел «Барби»

21 августа 2023 10:34
«Синий Жук» стартовал в прокате хуже, чем ожидалось, но обошел «Барби»

Результат картины оказался ниже показателей провальных фильмов DC.

Супергеройский фильм DC «Синий Жук» не сумел добиться заметного успеха в первые прокатные выходные. Картина вышла на экраны в прошлую пятницу, 18 августа, и за первые три дня заработала всего $43 млн, $25 млн из которых пришлись на США, а остальные $18 млн — на другие страны. Эти сборы значительно уступают показателям других финансово провальных фильмов DC, таких как «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн» ($81 млн в первые прокатные выходные) и «Шазам! Ярость Богов» ($65,5 млн в первые прокатные выходные).

По мнению журналистов Collider, главными причинами плохого старта фильма стал запланированный перезапуск киновселенной DC, из-за которого зрители не восприняли «Синего Жука» как значимую часть франшизы. На сборах также негативно отразилась продолжающаяся забастовка голливудских актеров, лишившая звезд «Синего Жука» возможности принять участие в рекламной кампании. Вместе с тем репортеры отмечают, что бюджет ленты составляет всего $104 млн, поэтому ей будет достаточно просто окупить свое производство.

Несмотря на плохой старт, «Синий Жук» все же занял первое место в рейтинге самых кассовых фильмов прошлых выходных. «Барби» Греты Гервиг, возглавлявшая список четыре недели подряд, заработала $21 млн за уик-энд и опустилась на вторую позицию.

Фото: Warner Bros.
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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