Стивен Кинг не согласился с критиками, похвалив хоррор «Последнее путешествие «Деметра»

Мрачный хоррор про Дракулу «Последнее путешествие «Деметра» продвигался к экранам более двух десятилетий, а на прошлой неделе фильм наконец добрался до кинотеатров. Мнения критиков и зрителей о картине разошлись. На агрегаторе кинорецензий Rotten Tomatoes рейтинг одобрения прессы сейчас составляет 51% против 72% у рядовых зрителей. В то же время фильм слабо стартовал в прокате — при $45-миллионном бюджете хоррор заработал на старте всего $6,5 млн.

Несмотря на все это, многим фильм пришелся по вкусу. В их числе оказался писатель Стивен Кинг, оставшийся под большим впечатлением от увиденного:

«Я с сомнением относился к «Последнему путешествию «Деметра», но просмотр обернулся отличным времяпрепровождением. Картина напомнила мне лучшие фильмы студии Hammer 1960 и 1970 годов».

Фильм является экранизацией небольшого фрагмента из «Дракулы» Брэма Стокера. Действие разворачивается на борту корабля. В центре сюжета — многочисленный экипаж судна, которое держит курс из Европы в Лондон. На нем плывет особо ценный груз — сам король вампиров. Во время путешествия он потихоньку кормится матросами и пассажирами.

Фильм создавался при поддержке компании Стивена Спилберга Amblin и студии Universal Pictures. Режиссером выступил Андре Эвредал («Страшные истории для рассказа в темноте»). Образ Дракулы воплотил Хавьер Ботет. Также в фильме сыграли Кори Хокинс, Давид Дастмалчян, Эшлинг Франчози, Лиам Каннингэм и другие.