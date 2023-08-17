Латиноамериканский колорит: критики благосклонно приняли фильм DC «Синий Жук»

Аналитики ожидают, что супергеройская картина перехватит у «Барби» лидерство в американском прокате.

В сети появились отзывы о супергеройском фильме «Синий Жук» от студии DC. Критики приняли картину достаточно тепло, похвалив ее за хороший юмор и глубокие отсылки к латиноамериканской культуре.

Обозревательница Entertainment Weekly Иоланда Мачадо написала:

«Синий Жук» никогда не упускает из фокуса внимания сообщество, которое стремится прославить. Фильм не потворствует и не предлагает зрителям поверхностного представления о том, что значит быть латиноамериканцем».

Фионнуала Халлиган из Screen International заявила, что у ленты есть душа:

«Как раз тогда, когда казалось, что супергеройские фильмы окончательно скатились в ширпотреб, на экраны выходит «Синий Жук». Эта история о юноше, завладевшем древней инопланетной технологией, на удивление обладает сердцем, душой и серьезным политическим посылом».

Оуэн Глейберман из Variety назвал фильм «глотком свежего воздуха»:

«Живой, дерзкой, беззастенчивой тривиальности «Синего Жука» оказалось достаточно, чтобы фильм начал ощущаться как глоток свежего воздуха».

Однако не все рецензенты отнеслись к картине положительно. Например, автор Chicago Sun-Times Ричард Роупер раскритиковал ее за клишированность:

«По большей части это банальный фильм о становлении супергероя с сомнительными визуальными эффектами, разочаровывающе карикатурным злодеем и эпилогом, который повторяет схему дюжины похожих картин».

Средний рейтинг «свежести» фильма на агрегаторе Rotten Tomatoes в настоящее время составляет 83%.

Премьера «Синего Жука» состоится завтра, 18 августа. По прогнозам аналитиков, в дебютный уик-энд фильм заработает $25 млн до $32 млн, тем самым перехватив у «Барби» лидерство в прокате.