Вампир Аугусто Пиночет разбирается со своим наследием в трейлере фильма «Граф»

Netflix выпустил первый трейлер сатирического фильма «Граф».

Картина вдохновлена биографией печально известного диктатора Аугусто Пиночета и повествует о политике-вампире (Хайме Вадель), пьющим кровь людей, чтобы оставаться бессмертным. Вот уже на протяжении 250 лет он железной рукой правит Чили. Кажется, что его режим будет существовать вечно, но однажды герой узнает, что окружающие считают его всего лишь жалким вором. Он понимает, что ему осточертел этот мир, и начинает искать способ закончить свою жизнь. Поданных вампира, питающих к нему жгучую неприязнь, вовсе не печалит скорый конец правителя, но все же многие из них никак не могут выбросить из головы вопрос о том, что именно вызвало такую перемену в его настроении.

В картине также снялись Глория Мюнхмайер, Альфредо Кастро, Паула Лухзингер и другие. Режиссером и соавтором сценария выступил Пабло Ларраин, наиболее известный по байопикам «Спенсер» и «Джеки», которые были удостоены номинации на «Золотого льва». По словам постановщика, «Граф» был снят в черно-белом формате, чтобы перенести основной акцент на диалоги и визуальный язык.

«Граф» выйдет на Netflix 15 сентября.