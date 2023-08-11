Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Свидетель" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Новости Вампир Аугусто Пиночет разбирается со своим наследием в трейлере фильма «Граф»

Вампир Аугусто Пиночет разбирается со своим наследием в трейлере фильма «Граф»

11 августа 2023 12:01
Вампир Аугусто Пиночет разбирается со своим наследием в трейлере фильма «Граф»

Премьера сатирического фильма от создателя «Спенсер» и «Джеки» состоится в середине сентября.

Netflix выпустил первый трейлер сатирического фильма «Граф».

Картина вдохновлена биографией печально известного диктатора Аугусто Пиночета и повествует о политике-вампире (Хайме Вадель), пьющим кровь людей, чтобы оставаться бессмертным. Вот уже на протяжении 250 лет он железной рукой правит Чили. Кажется, что его режим будет существовать вечно, но однажды герой узнает, что окружающие считают его всего лишь жалким вором. Он понимает, что ему осточертел этот мир, и начинает искать способ закончить свою жизнь. Поданных вампира, питающих к нему жгучую неприязнь, вовсе не печалит скорый конец правителя, но все же многие из них никак не могут выбросить из головы вопрос о том, что именно вызвало такую перемену в его настроении.

В картине также снялись Глория Мюнхмайер, Альфредо Кастро, Паула Лухзингер и другие. Режиссером и соавтором сценария выступил Пабло Ларраин, наиболее известный по байопикам «Спенсер» и «Джеки», которые были удостоены номинации на «Золотого льва». По словам постановщика, «Граф» был снят в черно-белом формате, чтобы перенести основной акцент на диалоги и визуальный язык.

«Граф» выйдет на Netflix 15 сентября.

Фото: Netflix
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Дочь Адама Сэндлера переживает мятежные времена в новом фильме Netflix о взрослении Дочь Адама Сэндлера переживает мятежные времена в новом фильме Netflix о взрослении Читать далее 11 августа 2023
Неудачливый еврей встречает призрак своего предка в трейлере комедии «Бедные Абрамовичи» Неудачливый еврей встречает призрак своего предка в трейлере комедии «Бедные Абрамовичи» Читать далее 11 августа 2023
Антон Васильев спасает свою предполагаемую дочь в трейлере драмы «Одним днем» Антон Васильев спасает свою предполагаемую дочь в трейлере драмы «Одним днем» Читать далее 11 августа 2023
Российская «Игра в кальмара»: завершились съемки сериала «Цифровой код» Российская «Игра в кальмара»: завершились съемки сериала «Цифровой код» Читать далее 11 августа 2023
Объявлены победители фестиваля российского кино «Выборг» 2023 Объявлены победители фестиваля российского кино «Выборг» 2023 Читать далее 11 августа 2023
Появился трейлер российского фильма для всей семьи «Девочка Нина и похитители пианино» Появился трейлер российского фильма для всей семьи «Девочка Нина и похитители пианино» Читать далее 10 августа 2023
Остроумно и мило: мультсериал «Странная планета» снискал благосклонность критиков Остроумно и мило: мультсериал «Странная планета» снискал благосклонность критиков Читать далее 10 августа 2023
Умерьте ожидания: критики холодно приняли хоррор «Последнее путешествие «Деметра» Умерьте ожидания: критики холодно приняли хоррор «Последнее путешествие «Деметра» Читать далее 11 августа 2023
Что смотреть на выходных: «Человек-паук: Паутина вселенных», «Убийства в одном здании» и экранизация «Алых парусов» Что смотреть на выходных: «Человек-паук: Паутина вселенных», «Убийства в одном здании» и экранизация «Алых парусов» Читать далее 11 августа 2023
Дача объединяет семью в трейлере российской комедии «Праздники» Дача объединяет семью в трейлере российской комедии «Праздники» Читать далее 10 августа 2023
Related video
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше