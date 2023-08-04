Песня Райана Гослинга Iʼm Just Ken из «Барби» вошла в чарт Billboard Hot 100

Песня Iʼm Just Ken, исполненная Райаном Гослингом для фильма «Барби», заняла 87-ю позицию музыкального чарта Billboard Hot 100. Ранее композиция заняла пятое место в хит-параде Hot Rock & Alternative Songs и 25-ое место в британском рейтинге UK Sungles Chart, куда также попали две другие песни из «Барби».

«Барби» повествует об одноименной кукле в исполнении Марго Робби. По сюжету, героиня оказывается изгнана из волшебной страны Барбиленда из-за несоответствия стандартам красоты и отправляется в мир людей, где полностью переосмысливает свои представления о прекрасном. Гослинг сыграл возлюбленного Барби Кена, который последовал за своей девушкой в опасное путешествие по неизведанной реальности.

В песне герой Гослинга признается, что всегда чувствует себя вторым номером рядом с Барби, которая даже не видит в нем настоящего мужчины. Он грустит из-за того, что, невзирая на все его старания, люди считают его лишь симпатичным дополнением к более популярной кукле. Ближе к концу композиции Кен обретает уверенность и начинает говорить о себе с большим самоуважением.

Общие кассовые сборы «Барби» на данный момент составляют $823 млн.