Таинственный мститель убивает доносчиков в трейлере сериала «Цербер»

Детективное шоу расскажет о московском сыщике, которому было поручено дело, таинственным образом связанное со стихами Пушкина.

Онлайн-кинотеатр Premier поделился трейлером исторического детектива «Цербер».

Действие развернется в 1826 году вскоре после провального выступления декабристов на Сенатской площади. Государственная комиссия проводит расследование для поимки участников недавнего заговора. Кто-то из революционеров попадается в руки правоохранителей по собственной неосторожности, а кто-то становится жертвой доносчиков.

Неожиданно Санкт-Петербург потрясает серия жестоких убийств, жертвами которых становятся люди, выдававшие декабристов властям. Рядом со всеми телами находят листки со стихами юного поэта Александра Пушкина. Расследование этих загадочных преступлений поручают московскому сыщику благородного происхождения Александру Бошняку (Сергей Марин), который и сам только недавно вышел из-под стражи.

В сериале также снялись Тимофей Трибунцев, Александр Горбатов, Евгений Цыганов, Кирилл Кяро и актеры. Режиссером является Владимир Щегольков, ранее работавший над шоу «Везет» и «Что и требовалось доказать».

Дата премьеры «Цербера» пока не объявлена.