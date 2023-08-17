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Киноафиша Новости Тэрон Эджертон и Ариана Гранде претендуют на главные роли в игровом ремейке «Геркулеса»

Тэрон Эджертон и Ариана Гранде претендуют на главные роли в игровом ремейке «Геркулеса»

17 августа 2023 14:41
Тэрон Эджертон и Ариана Гранде претендуют на главные роли в игровом ремейке «Геркулеса»

Киноверсией занимаются режиссер Гай Ричи и продюсеры братья Руссо.

Игровой ремейк мультфильма «Геркулес» продолжает обрастать новыми кастинговыми слухами. Согласно свежим сообщениям от голливудского инсайдера Дэниела Рихтмана, торгующего своими новостями на Patreon, студия Disney рассматривает на главные роли звезду франшизы Kingsman Тэрона Эджертона и певицу Ариану Гранде. Первому прочат образ титульного персонажа, а второй — роль его возлюбленной Мегары. Каких-либо более достоверных сведений пока нет, но стоит отметить, что имена исполнителей уже не первый раз всплывают в связи с проектом.

Режиссурой приключенческого блокбастера займется Гай Ричи, ранее поставивший для кинокомпании киноверсию «Аладдина», заработавшую в прокате свыше миллиарда долларов. Исполнительными продюсерами выступают создатели «Мстителей: Финал» и «Серого человека» братья Энтони и Джо Руссо. Прошлой осенью дуэт обещал, что в отличие от большинства игровых ремейков студии, их проект не будет покадровым ремейком оригинала. Команда вдохновляется современными молодежными трендами из соцсетей. Первую версию сценария написал Дэйв Каллахэм («Человек-паук: Паутина вселенных», «Шан-Чи и легенда десяти колец»).

О времени съемок пока информации нет, но ранее Ричи сообщал, что работа над фильмом может стартовать в конце этого года, однако это было задолго до начала забастовки сценаристов и актеров. В данный момент режиссер занимается монтажом военного боевика «Министерство неджентльменской войны» и параллельно готовится к съемкам безымянного экшен-триллера с Генри Кавиллом, Эйсой Гонсалес и Джейком Джилленхолом. Вероятнее всего, «Геркулесом» он вплотную займется лишь после полного завершения этих лент.

Фото: Getty Images
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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