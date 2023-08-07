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Киноафиша Новости Дуэйн Джонсон объяснил, почему «Черный Адам» не получит сиквел

Дуэйн Джонсон объяснил, почему «Черный Адам» не получит сиквел

7 августа 2023 17:06
Дуэйн Джонсон объяснил, почему «Черный Адам» не получит сиквел

Фильм оказался жертвой круговорота студийного менеджмента.

Сервис Peacock выпустил отрывок из нового выпуска ток-шоу Кевина Харта, в котором его гостем стал Дуэйн Джонсон. В представленном фрагменте экшен-звезда поделился своими размышлениями о том, почему его блокбастер «Черный Адама» так и не получит сиквел.

С самого начала проект продвигался в качестве нового маяка киновселенной DC, где Джонсон намеревался установить свою иерархию. Для повышения ставок в концовку фильма даже было включено оперативно снятое камео Генри Кавила в образе Супермена, которое вело к неизбежному кроссоверу. Однако на фоне разочаровывающего бокс-офиса и прихода на пост новых руководителей франшизы Джеймса Ганна и Питера Сафрана дверь в большое супергеройское будущее перед Джонсоном быстро захлопнулась. Новая творческая команда DC решила полностью перезагрузить киновселенную, а персонажу Джонсона в данном плане места не нашлось. По крайней мере пока. Актер до сих пор до конца не понимает, почему все так обернулось, но он убежден, что виной всему постоянные перемены в верхушке правления Warner Bros. Джонсон заявил:

«Я считаю, что «Черный Адам» стал жертвой урагана нового менеджмента <…> Когда в подобных влиятельных компаниях, еще и публично акционерных, происходят изменения внутри руководящего состава, то в дальнейшем обязательно приходят люди с новыми творческими и финансовыми решениями. И сойтись во взглядах с ними не всегда получается».

«Черный Адам» продемонстрировал лучшие стартовые сборы в карьере Джонсона и заработал в кинотеатрах почти $400 млн. Бюджет составляет $195 млн, еще примерно $80 млн было потрачено на маркетинг. Со стороны кажется, что фильм явно недобрал, но, если верить аналитическим данным Deadline, картина все-таки смогла выйти на уровень окупаемости и даже принести минимальную прибыль за счет продаж сопутствующих товаров и раннего цифрового релиза. Завершая эту тему, Джонсон подчеркнул, что данная касса была достигнута без помощи Китая, который в теории мог бы добавить в копилку боевика еще $100 млн или даже $200 млн.

Теоретически антигерой Дуэйна Джоснона еще может вернуться на экраны, потому что этот вариант никогда в DC Studios окончательно не отметался, однако точно не в ближайшие годы.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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