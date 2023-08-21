Химик Евгения Борзых бежит от бандитов и спецслужб в тизере сериала «Убить Риту»

Онлайн-кинотеатр PREMIER представил дебютный тизер многосерийного криминального триллера «Убить Риту». Премьера остросюжетного сериала состоится будущей осенью.

В центре повествования — хрупкая учительница химии по имени Рита (Евгения Борзых). Однажды она соглашается заработать легкие деньги. С помощью своих навыков героиня проводит уборку коттеджа, где произошло нечто незаконное. Из-за этого главная Рита оказывается в эпицентре разборок местных банд. Осложняет ситуацию тот факт, что последние несколько лет Рита живет под прикрытием по чужому паспорту. Девушке пришлось бежать из родного Петербурга в приморский городок, чтобы спастись, потому что она является единственным живым носителем уникальной формулы, которую жаждут заполучить ее опасные преследователи.

В сериале также сыграли Артем Ткаченко, Анна Слю, Артем Быстров, Александр Мизев, Алексей Филимонов, Олег Гаас, Игорь Грабузов, Артур Бесчастный и Эрик Яралов. Режиссером выступила Мария Агранович («The Телки», «Сансара»).

Впервые шоу было показано в рамках кинофестиваля «Пилот», где исполнительница ведущей роли Евгения Борзых была отмечена актерской наградой. Также проект был продемонстрирован на смотре «Выборг», где стал первым сериалом в истории фестиваля.