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Киноафиша Новости Химик Евгения Борзых бежит от бандитов и спецслужб в тизере сериала «Убить Риту»

Химик Евгения Борзых бежит от бандитов и спецслужб в тизере сериала «Убить Риту»

21 августа 2023 16:46
Химик Евгения Борзых бежит от бандитов и спецслужб в тизере сериала «Убить Риту»

Многосерийный триллер о девушке, ставшей носителем уникальной формулы.

Онлайн-кинотеатр PREMIER представил дебютный тизер многосерийного криминального триллера «Убить Риту». Премьера остросюжетного сериала состоится будущей осенью.

В центре повествования — хрупкая учительница химии по имени Рита (Евгения Борзых). Однажды она соглашается заработать легкие деньги. С помощью своих навыков героиня проводит уборку коттеджа, где произошло нечто незаконное. Из-за этого главная Рита оказывается в эпицентре разборок местных банд. Осложняет ситуацию тот факт, что последние несколько лет Рита живет под прикрытием по чужому паспорту. Девушке пришлось бежать из родного Петербурга в приморский городок, чтобы спастись, потому что она является единственным живым носителем уникальной формулы, которую жаждут заполучить ее опасные преследователи.

В сериале также сыграли Артем Ткаченко, Анна Слю, Артем Быстров, Александр Мизев, Алексей Филимонов, Олег Гаас, Игорь Грабузов, Артур Бесчастный и Эрик Яралов. Режиссером выступила Мария Агранович («The Телки», «Сансара»).

Впервые шоу было показано в рамках кинофестиваля «Пилот», где исполнительница ведущей роли Евгения Борзых была отмечена актерской наградой. Также проект был продемонстрирован на смотре «Выборг», где стал первым сериалом в истории фестиваля.

Фото: Онлайн-кинотеатр Premier
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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