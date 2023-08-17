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Киноафиша Новости В Санкт-Петербурге начались съемки шпионского сериала «Берлинская жара»

В Санкт-Петербурге начались съемки шпионского сериала «Берлинская жара»

17 августа 2023 15:50
В Санкт-Петербурге начались съемки шпионского сериала «Берлинская жара»

Создатели называют свой проект спин-оффом «Семнадцати мгновений весны»

Студия «Монументал Вижн» сообщила о том, что в Санкт-Петербурге стартовали съемки шпионского исторического сериала «Берлинская жара».

Действие развернется в 1943 году. По сюжету, руководству СССР становится известно, что немецкие физики вплотную приблизились к созданию атомной бомбы. Советский агент Франс Хартман (Гела Месхи), находящийся под прикрытием в Берлине, получает задание во что бы то ни стало завладеть секретной информацией по ядреному проекту Рейха. Он приступает к реализации сложного многоступенчатого плана, который включает в себя сближение с главой немецкой разведки Вальтером Шелленбергом (Алексей Филимонов), имеющего выход на выдающегося физика Вернера Гейзенберга.

В Санкт-Петербурге начались съемки шпионского сериала «Берлинская жара»

В Санкт-Петербурге начались съемки шпионского сериала «Берлинская жара»

В Санкт-Петербурге начались съемки шпионского сериала «Берлинская жара»

Однако враг не дремлет. Пока Хартман занимается поисками материалов о ядерной бомбе, Гестапо подсылает к нему «сотрудницу немецкого МИДа» Дори (Анна Пескова). В это же время в Москве ученый Игорь Курчатов (Егор Бероев) и его группа начинают разработку собственного атомного проекта. Исследователям придется совершить невозможное, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить страну ядерным щитом.

В Санкт-Петербурге начались съемки шпионского сериала «Берлинская жара»

В Санкт-Петербурге начались съемки шпионского сериала «Берлинская жара»

В Санкт-Петербурге начались съемки шпионского сериала «Берлинская жара»

Разработкой шоу руководит Андрей Кравчук, ранее работавший над фильмами «Петр I: Последний царь и первый император» и «Адмиралъ». По словам продюсера Дмитрия Пристанскова, «Берлинскую жару» во многом можно назвать спин-оффом легендарного сериала «Семнадцать мгновений весны».

Премьера «Берлинской жары» состоится в 2024 году.

Фото: «Монументал Вижн»
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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