Фильм Уэса Андерсона «Чудесная история Генри Шугара» получил дату выхода на Netflix

Стрим-сервис Netflix огласил официальную дату выхода очередного фильма Уэса Андерсона «Чудесная история Генри Шугара». Вдохновленная сборником рассказов Роальда Даля картина выйдет на стриминге 27 сентября. Вместе с этим появился первый постер, на котором запечатлен левитирующий Бенедикт Камбербэтч.

Постановщик «Города астероидов» снял альманах из четырех сюрреалистических новелл с общей продолжительностью в 100 минут. Хронометраж первой («Чудесная история Генри Шугара») составляет 37 минут, а ее мировая премьера состоится в рамках 80-го Венецианского кинофестиваля, который будет проходить с 30 августа по 9 сентября.

Фильм расскажет о богаче, имеющем непреодолимую тягу к азартным играм. Однажды он узнает о существовании гуру, способного видеть без помощи глаз, и сразу же загорается желанием тоже овладеть этим навыком, чтобы жульничать за игровым столом.

Вместе с Камбербэтчем в картине снялись Рэйф Файнс, Дев Патель, Руперт Френд, Ричард Айоади и Бен Кингсли. Режиссер очень долго вынашивал идею проекта и, по его словам, он специально выбрал формат альманаха, чтобы сохранить дух первоисточника. Подробности и даты выхода остальных короткометражек пока не уточняются.