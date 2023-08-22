Эмма Робертс бежит от пауков в тизере 12-го сезона «Американской истории ужасов»

Телеканал FX выпустил новый тизер двенадцатого сезона «Американской истории ужасов».

Новый сезон основан на книге Даниэль Валентайн Delicate Condition («Деликатное состояние») и повествует об успешной актрисе Анне Олкотт (Эмма Робертс), которая всеми силами стремится забеременеть. После нескольких неудачных попыток женщина начинает подозревать, что некая невидимая сила мешает ей зачать ребенка. В отчаянии героиня решает прибегнуть к медицинскому оплодотворению, после которого у нее случается выкидыш. Но несмотря на смерть своего нерожденного дитя, Анна продолжает чувствовать, что внутри нее все еще что-то растет.

Как и в случае с предыдущим тизером, ролик представляет собой своеобразный видео-перформанс, презентующий центральные темы и персонажей будущих серий. На экране появляются три главные героини — Олкотт, которая пытается сбежать от толпы жутких людей, доктор (Кара Делевинь) с огромным шприцем и таинственная женщина (Ким Кардашьян Уэст), стоящая в центре паутины. На экране не раз появляются пауки, намекающие на то, что этот образ сыграет важную роль в новой истории. Саундтреком к видео служит хоррор-кавер на колыбельную Rock-a-bye Baby.

Шоураннером двенадцатого сезона является Хэлли Файфер («Пронзительно громко»).

Новая часть «Американской истории ужасов» дебютирует на FX 20 сентября.