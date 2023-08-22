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Киноафиша Новости Триллер Скотта Манна «Вышка» получит российскую версию

Триллер Скотта Манна «Вышка» получит российскую версию

22 августа 2023 14:51
Триллер Скотта Манна «Вышка» получит российскую версию

Оригинальный фильм повествует о двух девушек, застрявших на телерадиомачте.

Прошлогодний триллер о выживании «Вышка» получит российский ремейк. О планах на переосмысление голливудской ленты сообщил генеральный продюсер компании «Марс Медиа» Рубен Дишдишян («Брестская крепость», «Аритмия»). По его словам, сейчас проект находится на очень ранней производственной стадии, поэтому подробностей пока очень мало. В данный момент идет проработка общей концепции. Имена членов творческой команды пока не называются.

Оригинальную ленту поставил режиссер Скотт Манн («Финальный счет»). При скромном $3-миллионном бюджете картина заработала в мировом прокате $17,3 млн, а также стала неожиданным хитом стрим-сервиса Netflix. Благодаря этому стример уже заказал разработку сиквела.

«Вышка» рассказывает о молодой девушке по имени Бекки, увлекающейся экстремальными видами спорта. В результате несчастного случая возлюбленный героини на ее глазах сорвался со скалы, после чего она впала в глубокую депрессию. Пытаясь вывести Бекки из этого состояния, подруга уговаривает ее забраться вместе на высокую телерадиомачту и развеять на ней прах покойного. Однако ветхая лестница ломается, в результате чего девушки оказываются в смертельной ловушке. Главные роли сыграли Грейс Кэролайн Карри, Вирджиния Гарднер, Мэйсон Гудинг и Джеффри Дин Морган.

Фото: Tea Shop Productions
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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