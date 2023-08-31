Бедный студент Барри Кеоган попадает в мир аристократов в трейлере фильма «Солтбёрн»

Кинокомпания MGM выпустила трейлер драматического триллера «Солтбёрн».

Действие разворачивается в середине 2000-х годов. В центре сюжета — студент Оксфордского университета Оливер Квик (Барри Кеоган). Пытаясь найти свое место среди здешней молодежи, он соглашается провести лето в роскошном особняке Солтбёрн, принадлежащем богатой семье его харизматичного сверстника-аристократа Феликса Кэттона (Джейкоб Элорди). Прибыв в поместье, Оливер знакомится с эксцентричными родственниками Феликса и понимает, что его ждет по-настоящему незабываемые каникулы.

Помимо Кеогана и Элорди, в актерский состав «Солтбёрна» вошли Розамунд Пайк, Кэри Маллиган, Ричард Э. Грант и другие.

Постановщицей фильма выступила Эмиральд Феннел, для которой этот проект стал второй полнометражной работой в карьере. Ранее она сняла ленту «Девушка, подающая надежды», удостоенную пяти номинаций на премию «Оскар», в том числе в категории «Лучший фильм».

Дебютный показ «Солтбёрна» состоится на открытии лондонского кинофестиваля BFI 4 октября. Картина выйдет в широкий прокат 1 декабря.