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Киноафиша Новости Бедный студент Барри Кеоган попадает в мир аристократов в трейлере фильма «Солтбёрн»

Бедный студент Барри Кеоган попадает в мир аристократов в трейлере фильма «Солтбёрн»

31 августа 2023 10:52
Бедный студент Барри Кеоган попадает в мир аристократов в трейлере фильма «Солтбёрн»

Новая картина от режиссера и сценаристки Эмиральд Феннел, раннее снявшей «Девушку, подающую надежды».

Кинокомпания MGM выпустила трейлер драматического триллера «Солтбёрн».

Действие разворачивается в середине 2000-х годов. В центре сюжета — студент Оксфордского университета Оливер Квик (Барри Кеоган). Пытаясь найти свое место среди здешней молодежи, он соглашается провести лето в роскошном особняке Солтбёрн, принадлежащем богатой семье его харизматичного сверстника-аристократа Феликса Кэттона (Джейкоб Элорди). Прибыв в поместье, Оливер знакомится с эксцентричными родственниками Феликса и понимает, что его ждет по-настоящему незабываемые каникулы.

Помимо Кеогана и Элорди, в актерский состав «Солтбёрна» вошли Розамунд Пайк, Кэри Маллиган, Ричард Э. Грант и другие.

Постановщицей фильма выступила Эмиральд Феннел, для которой этот проект стал второй полнометражной работой в карьере. Ранее она сняла ленту «Девушка, подающая надежды», удостоенную пяти номинаций на премию «Оскар», в том числе в категории «Лучший фильм».

Дебютный показ «Солтбёрна» состоится на открытии лондонского кинофестиваля BFI 4 октября. Картина выйдет в широкий прокат 1 декабря.

Фото: Amazon Studios/MGM
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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