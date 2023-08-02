Галь Гадот утверждает, что «Чудо-женщина 3» остается в планах студии DC

Одним из первых сложных решений Джеймса Ганна и Питера Сафрана после утверждения на пост руководителей DC Studios стала отмена «Чудо-женщины 3». По информации авторитетных СМИ, новые руководители киновселенной забраковали сценарий триквела, предложив режиссеру и соавтору несостоявшегося кинокомикса Пэтти Дженкинс придумать что-нибудь другое. Последняя отказалась начинать все с нуля и покинула проект. Впоследствии Дженкинс частично опровергала версию прессы, заявив, что во всем виноваты внешние факторы — якобы на фоне перемен в DC любые решения, связанные с новым блокбастером про принцессу Амазонок, были крайне затруднены.

Где в этой истории истина, сказать невозможно, но предполагалось, что прощание с Дженкинс также означает расставание с Галь Гадот, хотя рекаст актрисы Джеймс Ганн никогда публично не подтверждал. Напротив, в своих комментариях он неоднократно отмечал, что появление некоторых артистов из «старой» киновселенной в перезагруженной более чем реально, но все будет упираться в конкретную историю.

До начала забастовки сценаристов Гадот занималась продвижением своего шпионского экшена «Каменное сердце», который выйдет на Netflix на следующей неделе. В интервью ComicBook актриса открыла в запутанной истории триквела еще одну главу. По ее словам, «Чудо-женщина 3» однажды обязательно состоится, и она вернется к титульной роли, но теперь проектом занимаются непосредственно Ганн и Сафран:

«Мне нравится воплощать Чудо-женщину. Персонаж очень близок и дорог моему сердцу. Исходя из того, что я слышал от Джеймса и Питера, «Чудо-женщину 3» мы будет разрабатывать вместе».

В этом году Гадот дважды ненадолго появилась в образе Дианы Принс — в отдельных сценах провалившихся блокбастеров «Шазам! Ярость богов» и «Флэш».