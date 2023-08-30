«Папино кино»: мнения критиков о «Великом уравнителе 3» разделились

В сети появились рецензии на боевик «Великий уравнитель 3». Журналисты оценили фильм достаточно неоднозначно, похвалив его за красочный экшен, но раскритиковав за чрезмерную упрощенность.

Например, автор The Hollywood Reporter Фрэнк Шек написал:

«Напряжения в фильме почти не ощущается, потому что происходящее на экране попросту не дает усомниться в том, что главный герой, который больше похо; на кровожадную машину, чем на опытного секретного агента, одержит победу над врагами».

С этим соглашается Чарльз Брамеско из The Guardian, который отметил диссонанс в образе центрального персонажа, сыгранного Дензелом Вашингтоном:

«В нескольких сценах герой ковыляет с тростью из-за травмы, полученной на поле боя. Тема старости проявляется в фильме еще не раз. Но затем диалог о неизбежной судьбе оказывается прерван очередью из автомата».

В то же время Амон Ворманн из Empire заявил, что «Великий уравнитель 3» является хорошим финалом франшизы:

«Это солидное завершение невероятной трилогии и достойный финал для персонажа Вашингтона. Актер по-прежнему интересен в роли вершителя безупречного правосудия»

Валери Комплекс из Deadline назвала фильм идеальным примером «папиного кино»:

«Этот фильм относится к той категории картин, которая лучше всего описывается словами «папино кино». То есть кино, которые вы бы с радостью показали своему отцу. Конечно, при условии, что ваш отец обрадуется Вашингтону в главной роли».

Средний балл «свежести» фильма на агрегаторе Rotten Tomatoes в настоящий момент составляет 64%.

Премьера «Великого уравнителя 3» состоится 1 сентября.