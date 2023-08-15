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Киноафиша Новости Павел Деревянко исполнит главную роль в комедийном сериале «Из поморов мы»

Павел Деревянко исполнит главную роль в комедийном сериале «Из поморов мы»

15 августа 2023 14:56
Павел Деревянко исполнит главную роль в комедийном сериале «Из поморов мы»

В новом шоу актер сыграет вымышленную версию самого себя.

Телеканал СТС объявил о том, что в Архангельске начались съемки комедийного сериала «Из поморов мы», в котором Павлу Деревянко предстоит сыграть вымышленную версию самого себя.

По сюжету, Деревянко получает роль легендарного российского ученого Михаила Ломоносова и решает отправиться в его родные Холмогоры, чтобы как следует подготовиться к работе. Актер находит приют у семейства Беловых, глава которой, Егор (Антон Богданов), зарабатывает на хлеб изнурительным трудом и терпеть не может выскочек-знаменитостей. Деревянко оказывается втянут в череду проблем, связанных с жизнью семьи и всего города во главе с мэром (Артем Волобуев).

Павел Деревянко исполнит главную роль в комедийном сериале «Из поморов мы»

Павел Деревянко исполнит главную роль в комедийном сериале «Из поморов мы»

Павел Деревянко исполнит главную роль в комедийном сериале «Из поморов мы»

Павел Деревянко исполнит главную роль в комедийном сериале «Из поморов мы»

Павел Деревянко исполнит главную роль в комедийном сериале «Из поморов мы»

В шоу также снимаются Варвара Володина, Алексей Батанин, Вероника Васант и другие. Деревянко заявил, что не будет в точности воспроизводить на экране свой характер, а представит обобщенный образ, собранный из черт знакомых ему артистов.

Постановкой «Из поморов мы» занимается Раиля Каримова, для которой этот проект станет сериальным дебютом. Одним из продюсеров шоу выступает Федор Бондарчук.

Производство «Из поморов мы» проходят в селе Ломоносово, являющемся реальной родиной ученого. По словам креативного продюсера Дмитрия Белавина, Холмогоры были обозначены как родина Ломоносова в сценарии по причине того, что это название «стало нарицательным». Всего команда планирует отснять тринадцать эпизодов.

Фото: СТС
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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