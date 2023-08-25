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Сирша Ронан с болью расстается с Полом Мескалом в трейлере фантастической драмы «Враг»

25 августа 2023 11:37
Сирша Ронан с болью расстается с Полом Мескалом в трейлере фантастической драмы «Враг»

Постановщиком фильма выступил создатель байопика «Лев», получившего шесть номинаций на «Оскар».

Amazon Studios представила первый трейлер фантастической драмы Foe («Враг»).

Действие разворачивается в 2060-х годах. Главные герои — супруги Джуниор (Пол Мескал) и Генриетта (Сирша Ронан), живущие на уединенной ферме. Однажды в дом наведывается таинственный госслужащий Терренс (Аарон Пьер), который предлагает Джуниору принять участие в космической программе, призванной помочь человечеству переселиться с медленно умирающей Земли. Джуниор не хочет оставлять свою жену в одиночестве, но Терренс заверяет, что правительство о ней позаботится: женщина получит в свое распоряжение роботизированную копию Джуниора, совершенно неотличимую от оригинала. Вскоре Джуниор улетает в космос, а Генриетта остается наедине с его двойником, из-за чего ситуация в доме начинает постепенно накаляться.

Режиссером фильма выступил Гарт Дэвис. Он наиболее известен по религиозной драме «Мария Магдалена» и байопику «Лев», получившему шесть номинаций на премию «Оскар». «Враг» основан на одноименной книге канадского писателя Иэна Рейда, исполнившего функции продюсера картины.

Премьера «Врага» состоится 6 октября.

Фото: Amazon Studios
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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