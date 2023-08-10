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Начались съемки сериала «Саша и Питер» во главе с Аглаей Тарасовой

10 августа 2023 11:33
Начались съемки сериала «Саша и Питер» во главе с Аглаей Тарасовой

Шоу о женщине, которая решает отомстить своему бывшему парню, устроившись работать в ЗАГС.

Стриминговый сервис Premier сообщил о том, что 8 августа 2023 года в Санкт-Петербурге начались съемки комедийной мелодрамы «Саша и Питер».

Главная героиня — дерзкая и бесстрашная Саша (Аглая Тарасова), которая решает во что бы то ни стало отомстить бывшему парню, планирующему в скором времени жениться. Ради того, чтобы воплотить свой коварный замысел в жизнь, она отправляется в Санкт-Петербург и устраивается на работу в одно из местных отделений ЗАГСа. Но внезапно план Саши нарушается: вместо желанной должности в отделе регистрации браков ей достается место регистратора разводов. Героине приходится стать невольной свидетельницей множества нелепых ситуаций и участницей невообразимых романтических приключений, ежедневно происходящих в жизнях самых обычных людей.

Начались съемки сериала «Саша и Питер» во главе с Аглаей Тарасовой

Начались съемки сериала «Саша и Питер» во главе с Аглаей Тарасовой

В сериале также снимаются Антон Филипенко, Полина Филоненко, Никита Тарасов, Иван Мулин и другие. Постановкой шоу занимается дебютантка Валерия Шкирандо, более известная как актриса. В числе продюсеров сериала — братья Сарик и Гевонд Андреасяны.

«Саша и Питер» выйдет на Premier в следующем году.

Фото: Онлайн-кинотеатр Premier
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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