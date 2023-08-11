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Киноафиша Новости Предстоящая церемония «Эмми» отложена на начало 2024 года

Предстоящая церемония «Эмми» отложена на начало 2024 года

11 августа 2023 11:00
Предстоящая церемония «Эмми» отложена на начало 2024 года

В конкурсе премии примут участие только те проекты, которые вышли на экраны до этого лета.

Канал Fox и Телевизионная академия США сообщили о том, что 75-я церемония вручения «Эмми» состоится 15 января 2024 года. Изначально планировалось, что мероприятие пройдет 18 сентября 2023 года, но оно было отложено из-за забастовки американских гильдий сценаристов и актеров.

Как передает Variety, Телеакадемия настаивала на том, чтобы церемония была перенесена на ноябрь, а Fox — на январь. Однако в связи с тем, что никаких подвижек в переговорах между протестующими и голливудскими студиями в ближайшем будущем не намечается, организаторы сочли, что ноябрь является слишком ранним сроком.

Телеакадемия также анонсировала, что вручение премии Creative Arts Emmys, присуждаемой за выдающиеся достижения в разработке американских телевизионных программ, состоится 6 и 7 января. Примечательно, что церемония вручения «Золотого глобуса» также пройдет 7 января, поэтому, возможно, двум крупным премиям придется конкурировать между собой за внимание аудитории.

Ранее организаторы «Эмми» объявили о том, что голосование за победителей премии не будут перенесено и пройдет, как и было запланировано, с 17 по 28 августа. Несмотря на то, что вручение наград состоится только в январе следующего года, в конкурсе смогут принять участие только те проекты, чья премьера состоялась с 1 июня 2022 года по 31 мая 2023 года.

Фото: Getty Images
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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