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Киноафиша Новости Конец пути: появился трейлер финального сезона шпионского мультсериала «Арчер»

Конец пути: появился трейлер финального сезона шпионского мультсериала «Арчер»

10 августа 2023 15:53
Конец пути: появился трейлер финального сезона шпионского мультсериала «Арчер»

Последняя часть шоу о приключениях одноименного спецагента и его колоритных товарищей дебютирует в конце месяца.

Телеканал FX выпустил трейлер заключительного четырнадцатого сезона шпионской комедии «Арчер».

Мультсериал повествует о секретном агенте Стерлинге Арчере, работающем на тайную международную организацию ISIS. Герой регулярно спасает мир, но это не избавляет его от необходимости ежедневно встречаться на работе со своей бывшей девушкой Ланой, похотливой секретаршей Шерил, эксцентричной начальницей Мэлори, которая также является его матерью, и другими колоритными персонажами.

В новом сезоне многострадальная Лана становится руководителем ISIS. Заступив на пост, она приступает к воплощению в жизнь своей стратегии, которая предполагает совмещение шпионских миссий с заработком больших денег. Тем временем Арчер узнает о том, что его тело сильно износилось от постоянных драк, перестрелок и пьянства. Агенту приходится смириться с мыслью о том, что он не может продолжать вести привычный образ жизни вечно.

Сериал был создан Адамом Ридом, также работавшим над сериалами «Избранный» и «Бесконтрольные». Он ушел с должности шоураннера «Арчера» в 2019 году, но продолжает участвовать в его разработке по сей день.

Четырнадцатый сезон «Арчера» дебютирует на FX 30 августа.

Фото: FX
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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