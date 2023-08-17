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Киноафиша Новости «Барби» стала самым кассовым фильмом Warner Bros в американском прокате

«Барби» стала самым кассовым фильмом Warner Bros в американском прокате

17 августа 2023 13:58
«Барби» стала самым кассовым фильмом Warner Bros в американском прокате

Картина заработала в США $537,5 млн и превзошла показатели «Темного рыцаря» Кристофера Нолана.

«Барби» Греты Гервиг официально стала самым кассовым фильмом студии Warner Bros., когда-либо выпущенным в американский прокат. В США картина собрала уже свыше $537,5 млн, тем самым превзойдя достижение предыдущего рекордсмена компании — «Темного рыцаря» (2008) Кристофера Нолана, заработавшего в Северной Америке $536 млн.

Ожидается, что в ближайшее время «Барби» побьет еще несколько рекордов. Вероятно, лента обгонит показатели мультфильма «Братья Супер Марио в кино», в настоящее время являющегося самым кассовой картиной 2023 года — как на территории США ($574 млн), так и на мировой арене ($1,35 млрд). Кроме того, «Барби» может стать самым кассовым проектом Warner Bros. в мировом прокате. На данный момент этот титул принадлежит «Гарри Поттеру и Дарам Смерти: Часть II» ($1,34 млрд).

Ранее «Барби» стала самой коммерчески успешной премьерой 2023 года и самым успешным дебютом фильма от женщины-режиссера. На сегодняшний день общие сборы картины составляют $1,19 млрд. Она удерживает лидирующую позицию в прокате на протяжении четырех недель подряд, но, согласно прогнозам аналитиков, в ближайшее выходные первое место перехватит супергеройская лента DC «Синий Жук».

Фото: Warner Bros.
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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