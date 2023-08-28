Знакомство с новыми юными героинями: вышел очередной трейлер новых «Папиных дочек»

Онлайн-кинотеатр Start поделился трейлером и датой выхода сиквела комедийного сериала «Папины дочки» под названием «Папины дочки. Новые». Премьера шоу состоится 18 сентября.

По сюжету, проклятье Васнецовых поражает новое поколение семейства: в очередную годовщину свадьбы Даша (Анастасия Сиваева) бросает своего супруга-трудоголика Веника (Филипп Бледный), оставив того в одиночку воспитывать четырех дочерей. Герой оказывается вынужден повторить судьбу своего тестя, став для детей и папой, и мамой, и лучшим другом. К счастью, друзья и родственники решают не бросать его в беде. На помощь Венику приходят те, кто не понаслышке знает о трудностях жизни многодетной семьи.

Новый ролик начинается со знакомства с дочерями Веника — старшей Соней (Полина Денисова), двойняшками Дианой (Ева Смирнова) и Лизой (Виталия Корниенко), а также младшей Ариной (Полина Айнутдинова), которая выступает закадровым рассказчиком в трейлере. Затем на экране возникают главные героини оригинальных «Папиных дочек», Маша (Мирослава Карпович), Галина Сергеевна (Елизавета Арзамасова) и Людмила (Нонна Гришаева). Они помогают Венику составить распорядок дня, но, кажется, немного переусердствуют в этом деле. Кроме того, в кадре мельком появляются Сергей Васнецов (Андрей Леонов) и Пуговка (Екатерина Старшова), исполняющие с родственниками праздничный танец.

Ранее создатели сериала подтвердили, что к своим ролям в новом шоу также вернулись Татьяна Орлова, Дарья Мельникова, Анна Димова и другие звезды оригинального сериала.