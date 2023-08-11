Российская «Игра в кальмара»: завершились съемки сериала «Цифровой код»

Онлайн-кинотеатр Premier сообщил о том, что в Москве подошли к концу съемки масштабного экшен-сериала «Цифровой код», вдохновленного популярным корейским шоу «Игра в кальмара».

По сюжету, в сети набирает популярность новая игра, в которой подросткам предлагается зарабатывать деньги, совершая дерзкие убийства. Следователи со всей России объединяются в команду, чтобы вычислить разработчиков этого жуткого развлечения и остановить резню. В число участников детективной группы входит Денис Жданов (Кирилл Жандаров), который взялся за дело для того, чтобы спасти своего сына (Максим Карушев), подсевшего на преступную игру.

Другие ключевые роли исполнили Полина Гухман, Раиса Рязанова и Анна Чурина.

Режиссером сериала выступил Александр Люман-Мосийченко, для которого это шоу стало режиссерским дебютом. По его словам, перед началом производства команда провела множество разговоров с подростками, отбывающими наказание за тяжкие преступления, чтобы составить наиболее полное представление о молодежной преступности. Для съемок были выстроены семь сложных декораций, в том числе павильон площадью 570 м2, имитирующий горящий торговый центр. В сцене с его участием была задействована массовка, состоящая из более чем 1000 человек.

Премьера «Цифрового кода» состоится этой осенью на Premier. Точная дата релиза пока неизвестна.