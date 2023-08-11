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Киноафиша Новости Российская «Игра в кальмара»: завершились съемки сериала «Цифровой код»

Российская «Игра в кальмара»: завершились съемки сериала «Цифровой код»

11 августа 2023 13:35
Российская «Игра в кальмара»: завершились съемки сериала «Цифровой код»

Премьера шоу о вирусной игре, побуждающей подростков к убийствам, состоится этой осенью.

Онлайн-кинотеатр Premier сообщил о том, что в Москве подошли к концу съемки масштабного экшен-сериала «Цифровой код», вдохновленного популярным корейским шоу «Игра в кальмара».

По сюжету, в сети набирает популярность новая игра, в которой подросткам предлагается зарабатывать деньги, совершая дерзкие убийства. Следователи со всей России объединяются в команду, чтобы вычислить разработчиков этого жуткого развлечения и остановить резню. В число участников детективной группы входит Денис Жданов (Кирилл Жандаров), который взялся за дело для того, чтобы спасти своего сына (Максим Карушев), подсевшего на преступную игру.

Российская «Игра в кальмара»: завершились съемки сериала «Цифровой код»

Другие ключевые роли исполнили Полина Гухман, Раиса Рязанова и Анна Чурина.

Режиссером сериала выступил Александр Люман-Мосийченко, для которого это шоу стало режиссерским дебютом. По его словам, перед началом производства команда провела множество разговоров с подростками, отбывающими наказание за тяжкие преступления, чтобы составить наиболее полное представление о молодежной преступности. Для съемок были выстроены семь сложных декораций, в том числе павильон площадью 570 м2, имитирующий горящий торговый центр. В сцене с его участием была задействована массовка, состоящая из более чем 1000 человек.

Премьера «Цифрового кода» состоится этой осенью на Premier. Точная дата релиза пока неизвестна.

Фото: Онлайн-кинотеатр Premier
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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