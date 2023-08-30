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Киноафиша Новости Орленок отправляется в Птицеград в трейлере мультфильма «Пернатый патруль»

Орленок отправляется в Птицеград в трейлере мультфильма «Пернатый патруль»

30 августа 2023 09:36
Орленок отправляется в Птицеград в трейлере мультфильма «Пернатый патруль»

Картина о друзьях, спасающих город от коварного заговора, выйдет в официальный российский прокат.

В сети появился дублированный трейлер мультфильма «Пернатый патруль».

В центре сюжета — юный Орленок, не знающий своих родителей. Он был воспитан любящим семейством куриц, но всегда задавался вопросом о том, кем он является на самом деле. Стремясь узнать правду о своем прошлом, герой отправляется в большое путешествие до крупнейшего птичьего мегаполиса Птицеграда. Но добраться до точки назначения оказывается не так уж просто, ведь Орленок совершенно не умеет летать. К счастью, он находит верных друзей, которые помогают ему преодолеть страхи и выполнить свою миссию.

Достигнув Птицеграда, герой узнает невероятную правду о своем настоящем отце, а также загорается новой рискованной идеей — стать членом легендарного Пернатого патруля. Тем временем в городе начинает зреть коварный заговор.

Режиссером картины выступили Найджел В. Тирни, наиболее известный как продюсер признанного мультфильма «Печальные глаза», и Лун Дун, для которого этот проект стал дебютным. Сценарий написали Роберт Н. Скир («Битлджюс»), Джефф Слоникер («ТрипТанк») и Вивиан Юн.

«Пернатый патруль» выйдет в официальный российский прокат 7 сентября.

Фото: Liangzi Film
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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