Орленок отправляется в Птицеград в трейлере мультфильма «Пернатый патруль»

В сети появился дублированный трейлер мультфильма «Пернатый патруль».

В центре сюжета — юный Орленок, не знающий своих родителей. Он был воспитан любящим семейством куриц, но всегда задавался вопросом о том, кем он является на самом деле. Стремясь узнать правду о своем прошлом, герой отправляется в большое путешествие до крупнейшего птичьего мегаполиса Птицеграда. Но добраться до точки назначения оказывается не так уж просто, ведь Орленок совершенно не умеет летать. К счастью, он находит верных друзей, которые помогают ему преодолеть страхи и выполнить свою миссию.

Достигнув Птицеграда, герой узнает невероятную правду о своем настоящем отце, а также загорается новой рискованной идеей — стать членом легендарного Пернатого патруля. Тем временем в городе начинает зреть коварный заговор.

Режиссером картины выступили Найджел В. Тирни, наиболее известный как продюсер признанного мультфильма «Печальные глаза», и Лун Дун, для которого этот проект стал дебютным. Сценарий написали Роберт Н. Скир («Битлджюс»), Джефф Слоникер («ТрипТанк») и Вивиан Юн.

«Пернатый патруль» выйдет в официальный российский прокат 7 сентября.